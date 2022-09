En images - L'inauguration du salon Micronora à Besançon

Le salon international des microtechniques et de la précision, Micronora a ouvert ses portes dès aujourd'hui et sera présent à Micropolis jusqu'au 30 septembre.

Créé en 1970, Micronora s’est positionnée, au fil du temps, comme la plus grande manifestation industrielle consacrée aux microtechniques en Europe. Micronora présente une offre allant de la R&D à la sous-traitance jusqu’au technologies de production. Multi-technologique,spécialisé en haute précision, miniaturisation et intégration de fonctions complexes, il réunit des techniques innovantes offrant une multitude de solutions pour répondre aux défis toujours plus ardus des industriels : économie de matières premières, transition énergétique, miniaturisation, usages de nouveaux matériaux, amélioration de la productivité, de la fiabilité, de la qualité...

Le salon s’adresse à différents secteurs industriels tels que l'automobile, l'aéronautique et le spatial, le luxe, le médical, l'électronique etc. Cette année, il accueille 800 exposants nationaux et internationaux dans le parc des expositions.

Informations pratiques

Du 27 au 30 septembre 2022

Parc des Expositions Micropolis, Besançon, France

Mardi 27 septembre 2022 : de 9h00 à 18h00

Mercredi 28 septembre 2022 : de 9h00 à 20h00

Jeudi 29 septembre 2022 : de 9h00 à 18h00

Vendredi 30 septembre 2022 : de 9h00 à 16h00

