Disparues de l’A6 : un troisième homme mis en examen pour le meurtre d'une adolescente en 1990

Un troisième homme a été mis en examen pour le meurtre et viol d'une adolescente de 13 ans en 1990 en Saône-et-Loire, l'une des affaires du dossier des disparues de l'A6, a indiqué jeudi 10 octobre 2024 l'avocat de la famille de la victime, Carole Soltysiak.

"Après des années d'immobilisme et d'indifférence" de la justice, le suspect a été mis en examen "à la lumière des nouveaux éléments d'enquête", a annoncé Me Didier Seban à l'AFP, confirmant une information de franceinfo.

Selon la radio publique, l'homme âgé de 62 ans a été interpellé et placé en garde à vue en début de semaine à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), avant d'être présenté à une juge du pôle spécialisé dans les affaires classées du parquet de Nanterre qui a repris le dossier en 2022.

Deux suspects écroués en 2000 puis relâchés

Carole Soltysiak, 13 ans, avait été retrouvée le 18 novembre 1990, violée, étranglée et tuée à coups de couteau, dans un bois à quelques kilomètres de Montceau-les-Mines au lendemain de sa disparition. Deux hommes d'une trentaine d'années écroués en 2000 pour ces faits avaient reconnu s'être trouvés sur les lieux du crime, puis s'en étaient rejeté la responsabilité. En juin 2001, ils avaient été libérés sous contrôle judiciaire et n'ont jamais été jugés depuis.

"La justice a complètement abandonné ce dossier", déplore Me Seban auprès de l'AFP, précisant que l'un d'entre eux est interné de temps à autre en hôpital psychiatrique.

En 2005, la cour d'appel de Dijon avait ordonné la comparaison d'un ADN retrouvé sur le corps de la victime (ne correspondant pas à celui des deux suspects) à celui des tueurs en série Francis Heaulme et Michel Fourniret, mais cela n'avait rien donné.

"Nous espérons que ces dernières avancées majeures permettront l'organisation rapide d'un procès", a déclaré Me Didier Seban.

Une série de meurtres non élucidés

Cette affaire fait partie d'une série de meurtres non élucidés dans les années 1980/1990 en Saône-et-Loire, connue sous le nom des disparues de l'A6, dont le seul point commun jusqu'à aujourd'hui demeure la proximité territoriale.

Après le meurtre de Christelle Blétry, 20 ans, tuée de 123 coups de couteau en 1996 à Blanzy (Saône-et-Loire), une partie des familles des victimes s'étaient regroupées au sein de l'association Christelle, représenté par Me Didier Seban. Il s'agissait des familles, entre autres, de Sylvie Aubert, étranglée en 1986, Nathalie Maire, étranglée en 1987, Carole Soltysiak, Virginie Bluzet, assassinée en 1997, et Vanessa Thiellon, droguée et battue à mort en 1999.

