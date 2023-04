Doubs : le corps d'un homme retrouvé enterré

"Le corps a été découvert vers 10H40 par des personnes qui ont vu une main qui sortait de la terre", a expliqué Alexandra Chaumet, vice-procureure de la République de Besançon. Une enquête a été ouverte pour découverte de cadavre, confiée aux gendarmes, et une autopsie doit être pratiquée lundi, a précisé la magistrate, expliquant qu'il n'y avait pas d'éléments permettant d'identifier le corps.

Le 9 mars, le corps calciné d'un homme avait été découvert dans un bois de Thise, dans le même département, et une enquête ouverte pour assassinat. La victime, un homme de 26 ans, était accompagné au moment de sa disparition d'un jeune homme de 21 ans, toujours introuvable, une disparition inquiétante qui avait poussé le procureur de la République Etienne Manteaux à élargir l'enquête à des faits de séquestration possible de ce second individu. Le procureur avait expliqué lors d'une conférence de presse le 13 mars que cette affaire était probablement liée à un trafic de stupéfiants. L'auteur présumé d'un autre assassinat à Besançon fin février, également suspecté dans cette affaire, avait été interpellé fin mars à Marseille.

(AFP)