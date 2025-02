Elle tente de mordre un des pompiers venu l’aider

Une patrouille de police a été sollicitée pour intervenir suite à l’hystérie d’une jeune fille. Les pompiers avaient été appelés pour l’aider suite à un malaise. Lorsqu’elle a repris ses esprits, elle a tenté de mordre l’un deux.

Si le pompier n’est pas blessé, la manche de sa veste, elle, a été abîmée.

Amenée au commissariat dans un été agité, la jeune fille de 17 ans, a été placée en garde à vue différée.

Le pompier a porté plainte et la jeune fille a reconnu les faits et un comportement non adapté. Elle sera convoquée le 26 juin 2025 devant le parquet de Besançon.