Encore quelques animations pour clôturer le mois givré à Belfort

La Ville de Belfort vous invite à célébrer la clôture de la 10e édition du Mois givré avec encore quelques animations jusqu’au 5 janvier 2025. Ce vendredi soir et samedi après-midi, Philippe Candeloro fera le déplacement.

Voici le programme

3 janvier à 20 h : "Ça patine à Tokyo" avec Philippe Candeloro et Nelson Monfort. Ne manquez pas cette pièce pleine d’humour et d’émotions, portée par deux personnalités emblématiques : Nelson Monfort et Philippe Candeloro.Salle des fêtes

4 janvier à 17 h : Un show exceptionnel pour clôturer le Mois Givré avec Philippe Candeloro

Philippe Candeloro, vous offre une performance éblouissante en compagnie de ses invités. Place Corbis

5 janvier à 15 h : Galette des Rois avec Givrou et ses amis. Partagez un moment gourmand et convivial autour de la traditionnelle galette des Rois, en compagnie des mascottes du Mois givré : Givrou, Réno et P’tit Biscuit. Place Corbis

Quelques autres animations festives : la cabane à sucre canadienne, un jour un conte, ateliers de fabrication

et création, concerts...