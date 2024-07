“Encore une chanson d’amour” : Chloé M, la slameuse doloise, sort un nouveau clip

Chloé M, jeune doloise, découvre une nouvelle passion à l’âge de 15 ans : le slam. À 26 ans aujourd’hui, elle peut se targuer d’avoir réalisé les premières parties de Grand Corps Malade, Amel Bent ou encore Benjamin Biolay, des inspirations pour la jeune femme qui rêve de partager ses morceaux avec le grand public. Pleine d’ambition et de projets, découvrons cette franc-comtoise qui manie les mots avec élégance et poésie dans son premier clip, Encore une chanson d'amour sorti en juin 2024.

Depuis petite, Chloé Vernet, de son nom de scène Chloé M, est passionnée par l’écriture, les mots et la langue française. À 15 ans, alors qu’elle découvre le slam grâce à un texte étudié par sa sœur en cours de français, elle réalise : “Ça m’a plu. Je me suis mise à slamer. Moi, timide et renfermée, j’ai exprimé tout ce que j’avais au fond de moi, j’ai couché tout ça sur le papier”. Au bout de quelques mois, ses ambitions vont au-delà de l’écriture. Elle monte sur scène pour son premier concert dans un café alors qu’elle n’est qu’en classe de première.

“J’écris sur la vie en général, les petits bonheurs, les grands soucis, la maladie, l’amour, le deuil…Je remplis mon univers de mots et d’émotions à l’aide d’un brin de poésie”

À peine un an après ses débuts, Chloé M est retenue pour l’hymne handisport aux côtés de Lorie, Soprano, Zaho et Vadel. S’en suit de nombreuses autres collaborations, notamment avec de grands noms tels que Grand Corps Malade, Amel Bent, Madeleine Proust, Astrovoyager, ou plus récemment Benjamin Biolay pour qui elle a réalisé une première partie en novembre 2023. Ses textes dépassent même les frontières de l’hexagone puisqu’elle a été invitée, en octobre 2023, en Côte d’Ivoire pour participer à un festival de slam.

En 2018, elle sort son premier album “Respire” suivi, deux ans plus tard de son EP “Printemps”, auto-produit pendant la pandémie de la Covid-19. Elle met en lumière, à travers ses textes, les doutes, la nostalgie, l’amour, l’anxiété, des émotions que chacun rencontre tout au long de sa vie. Après la neige vient le beau temps, après le printemps vient l’été. En septembre 2022, Chloé dévoile son second EP “Été” bien plus rêveur, à la recherche d’un avenir où “nous pouvons soulager notre planète, nous entraider, construire un avenir qui nous plaît”, explique l’artiste.

Elle alimente sa chaîne YouTube de clips tournés dans la région, comme pour son titre “Eté” aux décors pontissaliens.

Encore une chanson d'amour...

Au mois de juin dernier, un clip tourné au théâtre du Lavoir à Pontarlier est publiée sur sa chaîne YouTube pour illustrer son morceau Encore une chanson d'amour.

Au-delà de ses productions et représentations, Chloé M réalise aussi des ateliers d'écriture dans les écoles et les médiathèques pour amener les enfants à l'écriture, leur faire découvrir le slam et la poésie et leur donner des clés pour la prise de parole en public.