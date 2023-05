Enquête participative : avez-vous aperçu des hirondelles ?

Chaque printemps arrive avec son ballet d’hirondelles, de retour de leurs lieux d’hivernage. Cette année, en plus de les observer, vous pourrez compter leurs nids ! Où se trouvent-ils ? Combien sont-ils ? Sont-ils occupés ou vides ?

Description de l'hirondelle fenêtre

Noire et blanche, l’hirondelle de fenêtre est la plus urbaine : elle niche sous les rebords de toits, de balcons ou encore dans les encoignures de fenêtres, même en pleine ville. Elle se reconnaît facilement par son ventre, sa gorge et son croupion blanc ainsi que par sa queue courte. Son nid est un hémisphère formé de boulettes de boue, aisément reconnaissable,

Cette enquête vise à définir une tendance régionale et sera réalisée tous les cinq ans.

Comment participer ?

Rejoignez l’enquête ! Vous avez des compétences naturalistes et souhaitez rejoindre l’enquête ? Contactez la LPO par mail à bfc@lpo.fr en indiquant votre téléphone, votre nom, prénom et votre département.

Vous n’avez pas de compétences naturalistes, mais souhaitez simplement partager vos observations de nids d’hirondelles de fenêtre ? La LPO vous invite à transmettre vos informations via le formulaire dédié sur le site internet (vous y trouverez également un guide d’identification).

Une espèce en danger

"En France, les populations d’hirondelle de fenêtre et d’hirondelle rustique ont chuté de 30 à 40 % durant ces trente dernières années", alerte la LPO qui dénonce "l'artificialisation des sols", le "maintien de l’agriculture intensive", la "destruction volontaire des nids", la "diminution des insectes" et le "ravalement des façades".

