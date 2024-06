Enquête participative : avez-vous déjà croisé le clathre d’Archer ?

Comment le repérer ?

"Avec son aspect d’étoile rouge et son odeur nauséabonde, il ne passe pas inaperçu... Pourtant, nous connaissons très mal sa répartition sur notre territoire et c’est pourquoi nous avons aujourd’hui besoin de la mobilisation du public pour nous aider à le localiser", explique le CBNFC-ORI qui précise avoir peu de connaissances scientifiques autour de la fonge régionale.

Comment participer ?

Cette enquête est donc destinée à tous les amoureux de champignons qui souhaitent participer à améliorer la connaissance de cette espèce en Bourgogne-Franche-Comté. Il est possible de transmettre très facilement ses observations en ligne, via un formulaire de saisie dédié à l’enquête.

Cette enquête est menée dans le cadre du programme scientifique les Méconnus de Bourgogne-Franche-Comté qui vise à améliorer les connaissances autour de quatre taxons : les champignons, les mousses (bryophytes), les sauterelles, criquets et grillons (orthoptères) et les mollusques. Le projet est porté par notre Conservatoire, le Conservatoire botanique national du bassin parisien et la Société d’histoire naturelle d’Autun - Observatoire de la faune de Bourgogne avec le soutien de l’Union européenne, la région Bourgogne-Franche-Comté et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.