Expo photos "Claire Obscure" à Besançon : 40 clichés autoportraits de Claire Mosdier...

Vidéo • Jusqu'au 23 février 2025, l'association Grain d'Pixel accueille l'exposition de Claire Mosdier à la Galerie de l'ancienne poste à Besançon, intitulée Claire Obscure. À travers une série autoportrait de 40 clichés, on découvre quelques épisodes de la vie de la photographe, pour certains lumineux, pour d'autre plus sombres...

Issue d’une famille d’artistes, Claire Mosdier a toujours aimé et apprécié l’art et plus précisément la photographie depuis son plus jeune âge. Après une carrière de professeure de technologie, elle s’est intéressée à la calligraphie, la typographie, la sculpture et la peinture. En parallèle de son métier, elle a même exercé l’activité de graphiste, mais la photographie est son mode d’expression privilégié pour raconter l’intime. Et c’est ce que l’on peut contempler dans son exposition.

Grâce aux encouragements de l’association Grain d’Pixel et de son président Yves Gravelin, ainsi que d’artistes photographes qu’elle a pu rencontrer lors de plusieurs masterclass aux quatre coins de la France, Claire Mosdier a décidé de laisser sa timidité de côté et de se lancer dans la conception de sa première exposition, une exposition autoportrait, l’année de ses 70 printemps.

Depuis le 15 février, Claire Obscure est accrochée à la Galerie de l’ancienne poste à Besançon. Curieux et amateurs de photographie peuvent venir observer les 40 oeuvres de Claire Mosdier, mais aussi retracer plusieurs épisodes de sa vie grâce à des clichés que l’on ne trouve pas souvent dans des expositions, tels que des images de scanner ou de radiologie démontrant des instants difficiles dans le parcours de la femme, de l’artiste.

À propos de Grain d'Pixel Grain d'Pixel est une association bisontine dédiée à la promotion de la photographie, réunissant amateurs et professionnels passionnés. Elle propose diverses activités pour encourager la pratique et le partage autour de cet art. Parmi celles-ci, des ateliers de lecture d'image permettent aux participants de présenter leurs clichés sur des thèmes imposés, d'expliquer leur démarche et de recevoir des retours constructifs. Des ateliers informatiques sont également organisés pour améliorer les compétences en post-traitement. L'association organise régulièrement des sorties photo thématiques, des visites d'expositions et des ateliers axés sur le développement d'une démarche artistique personnelle. Chaque année, Grain d'Pixel organise le Festival Photographie Besançon, un événement majeur qui rassemble une cinquantaine de photographes exposant leurs œuvres dans divers lieux de la ville. L'association organise également régulièrement des expositions de photographes amateurs et professionnels à la Galerie de l'ancienne poste.

