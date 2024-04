Exposition ''poétique et humaniste'' à la Citadelle de Besançon

C'est au fil d'un parcours immersif que le public sera invité à s'interroger sur le monde, ses enjeux écologiques et le rapport entre l'homme et le vivant. ''Les visiteurs seront amenés à suivre le fil rouge d’une déambulation poétique et humaniste qui se déploie sur l’ensemble de la Citadelle, entre installations étonnantes et créations artistiques originales.''

Cette ''exposition-parcours'' sera déployée sur les douze hectares de la forteresse bisontine et composée de dix étapes.

''Embarquement immédiat pour un voyage ludique, pédagogique et inspirant, proposé par le Muséum d’histoire naturelle de Besançon, conçu avec la prestigieuse Maison Deyrolle et en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse.''

L'esprit de Saint Exupéry

L'exposition, à la fois ludique et inspirante, fait directement échos aux enjeux majeurs de notre époque : l'état et la préservation de la biodiversité, la disparition massive des espèces animales et végétales et la place de l'homme dans son environnement. Des valeurs partagées par le Muséum d'histoire naturelle de Besançon, la Citadelle et la ville.

''Des valeurs fidèles à l’esprit d’Antoine de Saint Exupéry qui défendait une société basée sur le respect de l’Homme, la diversité des cultures, la solidarité, l’engagement et la responsabilité individuelle.''

