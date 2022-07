Faites le plein d’expos cet été au musée Courbet et à la Ferme de Flagey !

Au cœur du territoire tant aimé du peintre et installé dans sa maison de jeunesse, le musée Gustave Courbet est le premier site entièrement consacré à son œuvre. En plus du parcours permanent présentant une centaine d’œuvres, deux expositions temporaires sont proposées au cours de l’année dont celle de l’artiste régional Charles Belle et la Figure du paysan de Courbet à Van Gogh… Rendez-vous également à la Ferme Courbet de Flagey pour découvrir l’exposition du moment : La seconde main. L’art de la citation dans les collections du Frac !

Homme des éclats et des scandales, Gustave Courbet s’est imposé comme le peintre de la rupture, foncièrement de son temps, brutalisant les codes de l’art par des œuvres manifestes et une démarche artistique inédite. Au-delà de ses œuvres monumentales, la collection du musée Courbet permet d’approcher un autre Courbet, un Courbet intime profondément attaché à son milieu natal et à son territoire.

Un nouvel accrochage et une mise en valeur des œuvres de Courbet

Les travaux du musée Courbet, entrepris à l’automne 2020, ont été l’occasion de renouveler le parcours permanent, par la valorisation de cette collection unique qui réunit peintures, sculptures, dessins et arts graphiques du Maître d’Ornans, mais aussi d’œuvres de contemporains. Ce nouvel accrochage est accompagné d’une muséographie repensée et d’une mise en lumière adaptée à la matérialité propre des œuvres de Courbet.

Le numérique s’invite au musée Courbet

Le numérique fait aussi son apparition dans le parcours grâce à un compagnon de visite inclusif et des espaces immersifs évoquant l’un de ses chefs d’œuvre, L’Enterrement à Ornans, et les sentiers arpentés par ce peintre en quête de nature.

En ce moment au Musée Courbet…

Ceux de la terre. La figure du paysan, de Courbet à Van Gogh jusqu’au 16 octobre 2022

En 1899, le critique d’art Robert de la Sizeranne souligne qu’« une seule tendance générale » s’observe « chez toutes les écoles » : « le choix non concerté, presque inconscient, d’un thème semblable : la vie rurale ».

Dès le milieu du XIXe siècle, avec l’émergence du réalisme et de ses deux figures principales, Gustave Courbet et Jean-François Millet, peintres aux origines rurales, la thématique paysanne se répand et devient un véritable phénomène, transcendant les mouvements de l’art. Réalistes, naturalistes, symbolistes, modernes ou anti-modernes, tous se retrouvent autour de la figure du paysan, que ce soit à des fins artistiques ou souvent politiques.

Au travers de plus de 80 œuvres d’artistes aussi importants que Courbet, Millet, Breton, Gauguin, Rodin, Van Gogh et bien d’autres, provenant de prestigieuses institutions françaises et internationales, l’exposition Ceux de la Terre vise à appréhender l’émergence de ce phénomène culturel, tout en approchant l’intention et le regard propre de chaque artiste derrière l’élaboration du monde rural comme sujet pictural.

Musée départemental Gustave Courbet

1 place Robert Fernier - 25290 Ornans

03 81 86 22 88

Horaires d’ouverture :

Du 1 er juin au 30 septembre : du mercredi au lundi, de 10h à 18h

Fermetures annuelles : 1erjanvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

L'atelier Courbet...

A la suite d’une vaste campagne de restauration débutée en 2019, l’atelier de Gustave Courbet d’Ornans, site du pôle Courbet, ouvre aujourd’hui ses portes au public.

Implanté au cœur de "[s]on pays", entre rivière et falaises, ce nouvel espace construit en 1860 a été imaginé par l’artiste comme un atelier idéal. Lieu de création, dans lequel le peintre a conçu ses dernières œuvres majeures, notamment L’Hallali du cerf (Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Besançon), l’atelier dans la campagne de Courbet était aussi un lieu d’échanges et de sociabilités où il recevait ses plus fervents admirateurs, comme le critique d’art Castagnary.

Gustave Courbet a façonné ce lieu à son image. Ce lieu porte encore sur ses murs la présence du Maître d’Ornans. Vous découvrirez le seul décor peint par l’artiste : deux exceptionnelles peintures murales, représentant des paysages, ainsi qu’un ciel parsemé d’hirondelles.

Partez à la découverte de l’espace de travail de Gustave Courbet, site chargé d’histoire, inscrit Monument historique, et de son évolution à travers le temps : du lieu de création du peintre à sa transformation par sa sœur Juliette en un premier musée Courbet.

En ce moment à l’atelier Courbet…

Natures vives – rétrospective de Charles Belle jusqu’au 16 octobre 2022

Après la résidence créative de Yan Pei-Ming en 2019, le Pôle Courbet a choisi l’enfant du pays, Charles Belle, afin d’investir l’atelier de Gustave Courbet à Ornans, nouvellement restauré. Au cœur de ce lieu unique, imprégné des traces du passé, l’exposition Charles Belle, natures vives établit un compagnonnage sensible avec l’art du maître d’Ornans et son espace de travail. Au travers de son œuvre, dessins et peintures monumentales, Charles Belle retranscrit la nature par une matière vive et vibrante, expressive par le geste, sensuelle. L’artiste rencontre ici Courbet dans une même exaltation lyrique de la peinture.

L'atelier Courbet

14 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - 25290 Ornans

03 81 86 22 88

Traçant un pont entre l’Atelier et le musée, deux sites du pôle muséal, Charles Belle se trouve également invité à figurer dans l’exposition Ceux de la Terre. La figure du paysan, de Courbet à Van Gogh au musée Courbet.

Horaires d’ouverture :

Du 1 er juin au 30 septembre : du mercredi au lundi, de 10h à 18h

Fermetures annuelles : 1erjanvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

La ferme Courbet à Flagey

Propriété de la famille paternelle jusqu’en 1910, la ferme est depuis 2008 propriété du Département du Doubs.

La ferme se trouve à Flagey, village de moins de 200 habitants, situé à 15 minutes d’Ornans. Elle dispose d’un jardin clos par un mur de pierre, qui jouxte la maison et qui servait de potager. On dit à Flagey qu’il était fleuri toute l’année, permettant d’agrémenter tout le village. En recréant le jardin au plus près de ce qu’il était au 19e siècle, le Département a décidé d’y planter une centaine de variétés de végétaux ainsi que plusieurs arbres fruitiers, principalement des pommiers.

Depuis son ouverture en 2009, la ferme familiale Courbet est devenue un lieu culturel à part entière. Profitez d’expositions temporaires et de l’architecture, du jardin et du verger ainsi que du café-librairie et divers évènements proposés toue l’année.

En ce moment à la Ferme de Flagey…

La seconde main. L’art de la citation jusqu’au 23 octobre 2022

Pratique courante à toutes les époques, la citation est abondamment exploitée dans le monde de l’art contemporain, témoignant du besoin viscéral de se mesurer, le plus souvent en convoquant l’art d’un autre. Instaurant une tension créatrice avec l’œuvre citée, l’artiste met ainsi en valeur sa propre singularité en provoquant la comparaison. Actes de variation, d’appropriation, d’exploitation, de transformation, d’incorporation de motifs, de styles et de genres artistiques, l’art de la citation fait appel à la mémoire, et renouvelle l’expérience même du regardeur face aux œuvres.

Fruit d’une première collaboration entre le Pôle Courbet et le Frac Franche-Comté, cette exposition offre une passerelle sensible entre l’art contemporain et l’art ancien. Ayant fait le choix ponctuel de la citation, les peintres, sculpteurs, plasticiens, vidéastes, ici présentés ont noué une relation privilégiée et affective avec l’œuvre d’un autre. Leur réunion met en lumière certains écarts avec l’œuvre initiale, en particulier de medium et de techniques, bousculant et renouvelant ainsi les conventions. S’en dégage un dialogue unique à travers les âges et les arts.

Ferme Courbet

28 grande rue - 25330 Flagey

03 81 53 03 60

