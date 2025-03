Fermeture du Qinzé : la Citadelle et la Ville expliquent leur décision…

Dans un communiqué en date du 26 mars 2025, la Citadelle et la Ville de Besançon ont listé plusieurs points qui étaient, selon eux, importants de transmettre au grand public.

Le point noir concerne principalement la structure même de la terrasse : "En fin d’été 2024, dans le cadre d’une inspection du patrimoine UNESCO, les services municipaux ont détecté un "ventre" * sur le rempart de soutènement de la terrasse. Face à l’évolution préoccupante de cette déformation, la moitié de la terrasse a dû être condamnée en novembre 2024 par mesure de sécurité et une zone de protection a été installée dans le fossé avec la mise en place d’une palissade", nous est-il précisé.

(*En termes techniques, un « ventre » désigne une déformation du rempart qui prend un aspect bombé, comme si la paroi gonflait vers l’extérieur. Ce type d’anomalie peut être le signe de tensions internes ou d’un affaiblissement de la structure, et constitue un risque potentiel d’effondrement si la déformation progresse).

Des travaux à venir

Pour garantir la sécurité des usagers et préserver le site, des travaux de consolidation du rempart sont "d’ores et déjà prévus pour l’automne 2026", nous indique-t-on. La durée des travaux est estimée à 16 mois. L’objectif est de permettre une réouverture de la terrasse "en toute sécurité pour la saison estivale 2028. D’ici là des inspections régulières seront faites par la Direction Architecture et Patrimoine de la Ville de Besançon", est-il précisé.

Pourquoi une privatisation des lieux ?

La Citadelle s’explique : "Consciente du cadre exceptionnel offert par cette terrasse, et dans l’attente qu’elle puisse à nouveau être exploitée dans sa version bar rooftop ouvert à tous, la Citadelle de Besançon a imaginé une offre compatible avec une surface diminuée de moitié, une jauge d’accueil réduite et sans installation possible d’un bar extérieur. La privatisation ponctuelle des lieux est apparue comme la meilleure des solutions. Il s’agit d’une offre transitoire en attendant que toutes les conditions soient à nouveau réunies pour lancer, à l’issue des travaux, une nouvelle AOT en garantissant une exploitation optimale, respectueuse à la fois du site et des exigences des futurs porteurs de projets".

Pour rappel, la terrasse était exploitée depuis la saison 2021 par le Qinzé dans le cadre d’une AOT (autorisation d’occupation temporaire) dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2024. Cette exploitation avait été imaginée par la Citadelle dans le cadre de son projet de développement.