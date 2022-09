Festival des solutions écologiques : plus de 200 événements dans la région !

Le Festival des solutions écologiques, c’est plus de 200 événements à travers la Bourgogne-Franche-Comté du 24 septembre au 2 octobre ! Les porteurs de projets 2022 vous ouvrent leurs portes : atelier de co-réparation, initiation à la lactofermentation, visite de centrale photovoltaïque, fresque du climat, fabrication d’un four solaire, jeux de piste pédagogiques en forêts et bien d’autres événements, nombreux et variés.

Une carte des événements disponible en ligne

À Besançon, une "Green Fashion Week" sera notamment organisée. Une série d’événements gratuits autour de la mode responsable et de « l’upcycling ».

Une "Green Fashion Week" à Besançon pour le Festival des solutions écologiques Dans le cadre du Festival des solutions écologiques, qui se déroulera du 24 septembre au 2 octobre à Besançon, l’artiste plasticienne et designer textile Séréna Moglia organisera une "Green Fashion Week", une série d’événements gratuits autour de de la mode responsable et de "l’upcycling".

Une carte des événements est à retrouver en ligne. Elle est actualisée tous les jours avec de nouveaux projets. Si vous êtes intéressé(es), n'hésitez pas à la consulter régulièrement.