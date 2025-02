Festival international des cinÃ©mas dâ€™Asie de Vesoul : Jia Zhang ke sera prÃ©sident du jury international

Le 31e festival international des Cinémas d’Asie de Vesoul, placé sous la présidence du jury international du grand réalisateur chinois Jia Zhang-ke se déroulera du 11 au 18 février 2025 et présentera 92 films dont 47 inédits…

Les compétitions fiction et documentaire proposent en première française, européenne ou internationale une sélection de 17 films venus du Bhoutan, de Chine, de Corée, d’Iran, du Japon, du Kazakhstan, du Kirghizistan, des Philippines, de Malaisie, de Yakoutie, ... jugés par 7 jurys (International, Critique, Netpac, Marc Haaz, Amis du Musée Guimet, Lycéen et Jeune) et présentés par les équipes des films :

Le Regard sur le cinéma de Hong Kong (1971 - 2024), en présence de l’actrice Patra Au multi-primée dans les festivals internationaux pour ses rôles dans Tout ira bien ou Un printemps à Hong Kong, comprend une vingtaine de films clés, aborde tous les genres, des films d’arts martiaux au cinéma d’auteur, de Bruce Lee à Wong Kar-wai, en passant par Johnie To, John Woo, Ann Hui, Stanley Kwan, Ray Yeung, ...

Une rétrospective exceptionnelle sur la cinématographie peu connue de la Birmanie, permet de découvrir 13 films, de fiction ou documentaire, et 14 courts métrages d’animation, en présence des réalisateurs The Maw Nainget Maung Sun.

La section thématique « Génération(s) » se penche sur les relations intergénérationnelles en 20 films venus du Proche à l’Extrême-Orient.

Une Master class de Jia Zhang-ke, des tables rondes sur le cinéma de Hong Kong et sur le cinéma de Birmanie, des soirées à thème (Cosplay, Chine, Hong Kong, Birmanie, saint Valentin) des animations littéraires, de poésie, de danse, de musique entourent les 220 projections non-stop, de 9h à minuit.

La reprise, de films primés, a lieu du 27-29 mars 2025 au Musée des Arts asiatiques Guimet de Paris

La sélection officielle du 31e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul (11-18 février 2025)

1-Visages des cinémas d’Asie contemporain :

1.1-Compétition longs métrages de fiction :

Bhoutan : I The Song de Dechen Roder - première française

de Dechen Roder - première française Birmanie : Ma - Cry of silence de The Maw Naing - première française

de The Maw Naing - première française Chine - Hong Kong : To Kill a Mongolian Horse de Jiang Xiaoxuan - première française

de Jiang Xiaoxuan - première française Corée : The Land of Morning Calm de Park Ri-woong - première française

de Park Ri-woong - première française Iran : The Witness de Nader Saeivar - première française

de Nader Saeivar - première française Japon : Kaneko's Commissary de Furukawa Go - première européenne

de Furukawa Go - première européenne Kazakhstan : Abel d’Elzat Eskendir - première européenne

d’Elzat Eskendir - première européenne Kirghizistan : Deal at the Border de Dastan Zhapar Ryskeldi - première française

de Dastan Zhapar Ryskeldi - première française Philippines : Kono Basho de Jaime Pacena II - première internationale

1.2-Compétition films documentaires :

Corée-France : Mon père, un outsider de Han Kyung-mi - inédit

de Han Kyung-mi - inédit Iran : A Move d’Elahe Esmaili – première française

d’Elahe Esmaili – première française Iran : Habibullah de Adnan Zandi – première française

de Adnan Zandi – première française Japon-France : Herbe flottante de Mohamed Ghanem - inédit

de Mohamed Ghanem - inédit Japon- Vietnam : My Dearest Viet de Kawabata Kohei - première internationale

de Kawabata Kohei - première internationale Malaisie : Starting again de Megan Wonowidjoyo – première internationale

de Megan Wonowidjoyo – première internationale Myanmar : Bittersweet Honey de Min Thu Aung – première internationale

de Min Thu Aung – première internationale Yakoutie : Yakutia - Between Worlds de Vladimir Kocharyan – inédit

1.3-Avant-premières :

Chine : Black Dog de Guan Hu

de Guan Hu Chine : Bound in Heaven de Huo Xin

de Huo Xin Japon : Le Joueur de Go de Shiraishi Kazuya

de Shiraishi Kazuya Japon : Black Box Diaries de Ito Shiori

de Ito Shiori Singapour : Stranger Eyes de Siew Hua Yeo

1.4- Japanimation :

Japon : Anzu, Chat fantôme de Nobuhiro Yamashita, Yoko Kuno

de Nobuhiro Yamashita, Yoko Kuno Japon : Totto-chan, la petite fille à la fenêtre de Yakuwa Shinnosuke

2-Thématique : « Génération(s) » :

Afghanistan - Iran : Sonita de Rokhsareh Ghaemmaghami

de Rokhsareh Ghaemmaghami Arabie Saoudite : Norah de Tawfik Alzaidi

de Tawfik Alzaidi Chine : Ciao ciao de Song Chuan

de Song Chuan Corée : Délinquant juvénile de Kang Yikwan - inédit

de Kang Yikwan - inédit Hong Kong : Le Rire de Madame Lin de Zhang Tao

de Zhang Tao Iran : Nahid de Ida Panahandeh

de Ida Panahandeh Israël : Le Cœur a ses raisons de Rama Burshtein-Shay

de Rama Burshtein-Shay Israël : Footnote de Joseph Cédar

Japon : Une Affaire de famille de Kore-eda Hirokazu

de Joseph Cédar de Kore-eda Hirokazu Japon : Il était un père d’Ozu Yasujiro

Japon : Mes voisins les Yamada de Takahata Isao

d’Ozu Yasujiro de Takahata Isao Japon : N’oublie pas les fleurs de Genki Kawamura

Kazakhstan : Naguima de Zhanna Issabayeva

Liban : Capharnaüm de Nadine Labaki

de Genki Kawamura de Zhanna Issabayeva de Nadine Labaki Pakistan- Norvège : La Mauvaise réputation d’Iram Haq

d’Iram Haq Palestine : Le Temps qu’il reste d’Elia Suleiman

d’Elia Suleiman Palestine : Bye Bye Tibériade de Lina Soualem



de Lina Soualem Philippines : Citizen Jake de Mike de Leon



de Mike de Leon Taiwan : Pushing Hands d’Ang Lee



d’Ang Lee Yemen : Les Lueurs d’Aden d’Amr Gamal

3- Hommage à Jia Zhang-ke :

1997 : Xiao Wu, artisan pickpocket

2000 : Platform

2002 : Plaisirs inconnus

2004 : The World

2006 : Dong - inédi t

inédi 2006 : Still Life

2007 : Useless

2008 : 24 City

2010 : I Wish I Knew

2013 : A Touch Of Sin

2015 : Au-delà des montagnes

2018 : Les Éternels

2020 : Swimming Out Till the Sea Turns Blue - inédit

- inédit 2024 : Les Feux sauvages

2024 : Black dog de Hu Gang – Jia Zhang-ke acteur

4. Regards sur le cinéma de Hong Kong :

1971 : Big Boss de Lo Wei avec Bruce Lee

de Lo Wei avec Bruce Lee 1982 : Boat People d’Ann Hui

d’Ann Hui 1984 : Love in a Fallen City d’Ann Hui - inédit

d’Ann Hui - inédit 1985 : Women de Stanley Kwan – avant-première

de Stanley Kwan – avant-première 1987 : Rouge de Stanley Kwan

de Stanley Kwan 1988 : Painted Faces de Alex Law - inédit

de Alex Law - inédit 1992 : Moon Warriors de Sammo Hung - inédit

de Sammo Hung - inédit 1997 : Eighteen Springs d’Anne Hui - inédit

2000 : In The Mood For Love de Wong Kar Wai

d’Anne Hui - inédit de Wong Kar Wai 2004 : Judo de Johnnie To - inédit

de Johnnie To - inédit 2004 : The Hand de Wong Kar-wai

2004 : 2046 de Wong kar-wai

de Wong Kar-wai 2006 : Exilé de Johnnie To

de Johnnie To 2008 : Les Trois royaumes de John Woo

de John Woo 2010 : Echoes of the Rainbow d’Alex Law - inédit

d’Alex Law - inédit 2010 : Detective Dee, le mystère de la flamme fantôme de Tsui Hark

de Tsui Hark 2019 : Un Printemps à Hong Kong de Ray Yeung

de Ray Yeung 2024 : Tout ira bien de Ray Yeung

5- Regard sur le cinéma birman :

2009 : Nargis -When Time stopped breathing de The Maw naing et Pe Maung Same - inédit

de The Maw naing et Pe Maung Same - inédit 2018 : 14 pommes de Midi Z

de Midi Z 2020 : Money Has Four Legs de Maung Sun – première française

de Maung Sun – première française 2021 : What happened to the Wolf de Na Gyi – première française

de Na Gyi – première française 2024 : Ma - Cry of silence de The Maw Naing - première française

de The Maw Naing - première française Programme courts métrages fiction de Na Gyi : 42’ : Our Turn - My Lost Nation - Guilt – première française

- première française Programme documentaire 1 : Black Lady Sings - Ruby Hunter – première internationale

- – première internationale Programme documentaire 2 : Life is salty - Love like Ours - Nai Chi – première internationale

- - – première internationale Programme animation : The Girl with Brass Rings – Dear Daughter - Don't Blame - Not The Man I married – That's Not Love – Home – Limbo – Kayah Lily – Wave – More than Skin Deep – Riding through the Waves – Beyond Hatred – Our Town – Yellow Happiness – première internationale

6-Jeune Public :

Chine - Hong Kong : Le Roi des masques de Wu Tianming

: de Wu Tianming Corée : Jiburo de Lee Jung-hyang

de Lee Jung-hyang Iran : L’Arbre à contes

La programmation est en ligne à partir du 21 janvier 2025 : www.cinemas-asie.com

Tarif :

Plein tarif : 8 €

Tarif réduit : amis du Musée Guimet, Associations de cinéphiles, demandeurs d’emploi, carte cézame : 6,50 €

Tarif – 30 ans : 3,50 €

Passeport nominatif tous les films : 80 €

Carte nominative 5 films : 32,50 €

Renseignement :

Festival International des Cinémas d’Asie

25 rue du docteur Doillon -70000 Vesoul – France

direction.fica@gmail.com – www.cinemas-asie.com