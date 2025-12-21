Fêtes de fin d’année : l’ARS appelle à la vigilance face aux épidémies hivernales

À l’approche des rassemblements de fin d’année, l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté appelle à une vigilance accrue face aux épidémies hivernales. L’agence rappelle "l’importance de la mobilisation générale contre toutes les infections respiratoires aiguës : gestes barrières et vaccination", soulignant la nécessité de protéger l’ensemble de la population, et en particulier les personnes les plus fragiles.

La situation sanitaire montre une augmentation notable de certaines infections respiratoires. "Aux urgences comme en médecine de ville, l’activité liée à la grippe continue d’augmenter ces derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté." Selon les données de Santé publique France, "le constat […] s’applique aussi à la bronchiolite pour les plus petits".

En revanche, "si les recours aux soins pour COVID-19 et gastroentérites aigues restent faibles, ces virus circulent plus activement durant la saison hivernale", précise l’ARS, invitant à ne pas relâcher l’attention.

Les gestes barrières, des réflexes essentiels

Dans ce contexte, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle les moyens de lutte à la portée de tous, en particulier à la veille des fêtes pour protéger les plus fragiles. Les gestes barrières demeurent un levier central de prévention. Il est notamment recommandé de porter un masque en cas de symptômes (toux, éternuements, fièvre…) ou de contact avec une personne malade, de se laver les mains le plus fréquemment possible et d’aérer ses espaces de vie tous les jours.

La vaccination toujours recommandée

La vaccination reste "un outil majeur de protection" contre les formes graves, assure l'ARS BFC. "La vaccination contre la grippe saisonnière et contre le COVID-19 est toujours possible, et fortement recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, femmes enceintes, personnes atteintes de certaines maladies chroniques."

À la huitième semaine de la campagne vaccinale, le nombre de vaccins vendus en officines et remboursés reste supérieur à ceux des deux campagnes précédentes, mais la dynamique semble amorcer un ralentissement. L’ARS insiste toutefois : "Il n’est pas trop tard pour se faire vacciner ", rappelant que "les vaccins contre la grippe et contre le COVID-19 réduisent la mortalité et les formes graves".

Préserver le système de soins

L’ARS attire également l’attention sur l’usage approprié des services hospitaliers. Elle insiste également sur "les bons réflexes pour contribuer à une utilisation raisonnée des urgences de nos hôpitaux de manière à ne pas placer le système de soins en forte tension". En pratique, en journée, contacter son médecin en première intention sauf en cas d’urgence vitale est recommandé.

