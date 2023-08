Franche-Comté : quelles activités pour mieux supporter la chaleur ?

La plupart des activités de loisirs deviennent quasiment impraticables sans une énorme dose de courage - et de sacrifice : sports en extérieur, visites en villes, shopping... Toutes annulées par le poids qu'a la chaleur sur le corps et l'esprit. Voici plusieurs activités alternatives à explorer en Franche-Comté pour aller vous mettre au frais... et profiter !

1 - Les activités sportives

Faire une ballade en Canoë sur le Doubs

Lorsqu'il fait chaud, se laisser gentiement glisser sur les doux flots d'une rivière est une bénédiction. Heureux hasard, la ville et ses alentours profitent du Doubs, ce cours d'eau aux rives si jolies et où il fait bon passer un après-midi. Protégée du soleil par les arbres et rafraîchie par l'humidité ambiante, une descente en canoë ou en kayak est l'activité idéale pour profiter de l'extérieur sans subir les foudres du soleil et de la chaleur si pesante.

Macommune.info vous indique : le parcours Ecopagayeur proposé par la base de loisirs d'Avanne-Aveney, dans le Grand Besançon, vous fait découvrir les rives de façon écolo.

Infos pratiques

Toutes les informations sont à retrouver sur le site woka.fr

Aller se promener en forêt

Classique mais efficace, aller profiter de l'ombre fournie par les arbres tout en découvrant les beautés de mère nature dans une randonnée en forêt. La terre ne sera pas trop humide - puisqu'il fait chaud et sec, et la faune et la flore du lieu seront à leur apogée pour vous régaler les yeux.

Macommune.info vous indique : Le bois de Chailluz, à proximité de Besançon, propose à son départ une promenade menant jusqu'au fort de la Dame Blanche.

Infos pratiques

Toutes les informations sur les parcours disponibles dans le Grand Besançon sont à retrouver ici.

Se faire plaisir avec un petit plongeon à la piscine

Piquer une tête dans l'eau fraîche d'une piscine lorsque le soleil tape est une évidence pour beaucoup. Mais pour d'autres, cela demeure une activité trop compliquée à faire lorsque l'on habite en ville. Pourtant, à Besançon, il existe plusieurs sites permettant à ses habitants de profiter des joies d'une piscines à ciel ouvert.

Macommune.info vous indique : les piscines de la ville, entre Chalezeule, La Fayette ou Port Joint, pour tous les goûts !

S'affronter au laser-games

Aller s'épuiser dans une salle noire ? Une idée qui peut paraître un peu folle, mais qui est pourtant loin de l'être. Le laser-games est un jeu voyant s'affronter des membres munis de pistolets lasers (inoffensifs) et dont le but est de toucher différentes parties du corps. En été, il permet aux plus actifs de se dépenser dans une salle... climatisée. Le préjudice subi par le corps sera donc cent fois moindre que dehors, et pourtant l'effort sera au rendez-vous.

Macommune.info vous indique : Le laser-games Megazone à Besançon.

Infos pratiques

Toutes les informations sont sur le site internet de Megazone.

2 - Les sites à visiter en Franche-Comté

Prendre le frais dans la grotte d'Osselle

Située à 25km de Besançon, la grotte d'Osselle est un site reconnu depuis le XIVe siècle pour sa beauté naturelle, la variété de ses cristallisations et de ses colorations. De plus, il y fait aussi frais que l'on peut se l'imaginer. Un mélange parfait entre attiser sa curiosité, voir de belles choses et profiter du frais ambiant !

Infos pratiques

Toutes les informations sur la grotte d'Osselle sont à retrouver sur son site officiel.

©lbeaudou instagram