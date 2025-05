Fonction publique : l’intersyndicale mobilisée à Besançon le 13 mai

"M. Bayrou fait d’une priorité la réduction d’une dette que les gouvernements sous la présidence Macron n’ont cessé de creuser. Le choix politique de réduire les recettes par une diminution de la fiscalité au profit des plus riches et des plus grandes entreprises conduit aujourd’hui à vouloir faire payer l’addition par des coupes sombres aux services publics", dénoncent les syndicats.

C’est pourquoi, l’intersyndicale appelle les personnels des fonctions publiques à la grève le 13 mai 2025. Un rendez-vous est donné à 10h30 place du 8 Septembre à Besançon. À cette occasion, elle interpellera les citoyen.es sur la nécessité d’avoir des services publics "de qualité partout, car ceux-ci constituent notre richesse commune", conclut-elle.

L'intersyndicale réclame :