Fortes chaleurs : la Ville de Besançon appelle à la prudence et rappelle les bons réflexes

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Météo-France a placé ce lundi 11 août le Doubs en vigilance orange canicule et prévoit cet épisode de fortes chaleurs pendant plusieurs jours. Face à cette situation, la Ville de Besançon invite ses habitant(e)s à adopter des gestes essentiels pour protéger la santé, surtout celle des personnes vulnérables.

Les conseils :

Boire régulièrement de l’eau,

Éviter les efforts physiques aux heures chaudes,

Garder son logement frais en fermant les volets le jour et en aérant la nuit,

Mouiller le corps et se ventiler,

Manger suffisamment,

Ne pas consommer d’alcool,

Fréquenter des lieux frais,

Rester en contact avec ses proches.

En cas de malaise, contacter un professionnel de santé ou appeler le 15.

Une communication spécifique existe sur les comportements à avoir en période de canicule et de grandes chaleurs : www.besancon.fr/actualite/canicule

Pour les plus fragiles

Pour renforcer cette vigilance, un dispositif spécifique est mis en place pour les personnes les plus fragiles. Les personnes isolées de plus de 65 ans ou en situation de handicap peuvent s’inscrire au registre de la Maison des Séniors du Centre Communal d’Action Sociale de Besançon, qui offre un accompagnement personnalisé.

Par ailleurs, des salles rafraîchies sont accessibles dans les résidences autonomie, tandis qu’une veille mobile intervient auprès des personnes sans domicile, avec distribution d’eau et orientation vers les services d’urgence.

En complément, la Ville de Besançon s’associe à l’Assurance Maladie pour mener une campagne de prévention ciblée, destinée aux seniors et personnes fragiles afin de rappeler les bons gestes et informer sur les dispositifs d’aide locaux.

Enfin, une carte interactive permet également de repérer facilement les lieux frais accessibles dans la ville : cagb.maps.arcgis.com

Infos +

À noter que si les fontaines ne fonctionnent pas, c’est en raison de l’alerte sécheresse déclenchée par la préfecture. Le plan d'adaptation au changement climatique comprend en effet aussi le plan O sécheresse : www.besancon.fr/actualite/plan-o-plan-durgence-secheresse