France : l'emploi salarié quasi-stable au 2e trimestre, selon l'Insee

Sur un an, l’emploi salarié dans le privé a augmenté de 0,3% (soit 60.700 emplois supplémentaires), et 5,8 % au-dessus de son niveau de fin 2019 (soit +1,1 million d’emplois), a ajouté l’institut.

Dans un communiqué adressé vendredi matin, l’Urssaf relève elle qu’au deuxième trimestre, « les effectifs salariés du secteur privé de fin de trimestre diminuent de 0,1% », soit "20.000 postes » en moins, « après le rebond de 0,3% constaté au premier trimestre 2024 ».

Au premier trimestre, les effectifs salariés du secteur privé avaient progressé de 0,3% à 61.100 emplois, détaille l’Insee. L’emploi salarié dans le secteur public augmente lui de 0,3 % (soit 15.600 emplois supplémentaires)

Une hausse importante

Sur un an, la hausse atteint ainsi 1,2%, soit 70.800 emplois supplémentaires créés dans la fonction publique, et augmente de 3% par rapport à son niveau d’avant-crise liée au Covid (soit 0,2 million d’emplois supplémentaires), précise l’Insee.

L’emploi intérimaire diminue nettement de 2,2%, après une première baisse de 0,5% au premier trimestre, soit 16.200 emplois supprimés après 3.900 autres au trimestre précédent, détaille l’Insee.

Par classes d’âge, l’emploi salarié privé continue d’augmenter nettement pour les seniors et s’établit en hausse de 3,3% en un an pour les 55 ans et plus (soit 121.100 emplois supplémentaires). En revanche, « il se replie pour les moins de 30 ans » et retrouve « son niveau d’un an auparavant », et « baisse légèrement pour les personnes d’âge intermédiaire, portant la baisse pour les 30-54 ans à -0,5% sur un an (soit -60.100 emplois) », ajoute l’Insee.

Enfin, si l’emploi salarié privé est quasi-stable pour les femmes au deuxième trimestre (-0,1%), il diminue légèrement chez les hommes (-0,2%).

(Source AFP)