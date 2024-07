Franceline Gelin, une capitaine à la barre du bateau Le Vauban à Besançon

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et Luc Remont, PDG d’EDF, ont renouvelé ce mois de juin 2024 leur coopération pluriannuelle en faveur de la transition énergétique et écologique, du développement de l’emploi, de l’économie et de l’innovation en Bourgogne-Franche-Comté, dans la continuité de la convention signée en 2018.