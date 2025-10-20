Lundi 20 Octobre 2025

Besançon
Economie
Quoi de 9 ?

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Publié le 20/10/2025 - 07:00
Mis à jour le 15/10/2025 - 16:22

QUOI DE 9 ? • Le mois d’octobre marque la période idéale pour les plantations… mais pas n’importe lesquelles ! Aux Pépinières Bisontines, un vaste choix d’arbres fruitiers, petits fruits, plantes de haie et végétaux ornementaux attend les jardiniers et jardinières. Et à l’approche de la Toussaint, l’équipe propose également de belles compositions florales, prêtes à être déposées ou réalisées sur mesure.

Mélissa, David, Lucie, Ludivine et Mehdi, l'équipe des Pépinières bisontines. © Alexane Alfaro
1/30 - Mélissa, David, Lucie, Ludivine et Mehdi, l'équipe des Pépinières bisontines. © Alexane Alfaro
L’automne, saison phare des arbres fruitiers

À la fois décoratifs et gourmands, les arbres fruitiers séduisent de plus en plus de particuliers à l’automne. Aux Pépinières Bisontines, ce sont pas moins de 400 arbres fruitiers et petits fruits qui sont disponibles : du verger familial à la haie fruitière, chacun peut composer son jardin selon ses envies.

Cerisier, pommier, poirier, abricotier… Les demi-tiges (âgées de 3 à 4 ans minimum) sont proposées au prix de 44,50 €.

Les amateurs de petits fruits ne sont pas oubliés, avec un large choix de framboisiers, cassis et bien d’autres variétés.

© Alexane Alfaro

Haies et plantes ornementales : le moment parfait pour planter

C’est aussi la saison idéale pour embellir son extérieur ! Les Pépinières Bisontines proposent plus de 200 variétés de plantes ornementales et de plants de haie : photinia, laurier, graminées, végétalia, gaultheria, terre de bruyère, érable du Japon, palmier, azalées, pensées, rhododendrons, etc. Les passionnés de fleurs pourront également découvrir une soixantaine de rosiers en stock.

© Alexane Alfaro

Des compositions florales pour la Toussaint

Pour célébrer la Toussaint, David et son équipe réalisent des compositions florales en pot carré (plus résistant), prêtes à emporter ou confectionnées sur commande. Les arrangements mettent à l’honneur les chrysanthèmes, bruyères, euchères et autres plantes de saison.

  • Ces compositions sont également disponibles devant les cimetières des quartiers Saint-Claude et Saint-Ferjeux.
  • La pépinière reste ouverte tous les jours, y compris le dimanche et les jours fériés pendant la période de la Toussaint.

© Alexane Alfaro

Louez une micro-pelle mécanique pour vos travaux de jardinage !

Besoin de creuser pour planter vos arbres ou aménager votre jardin ? Les Pépinières Bisontines proposent la location d’une micro-pelle mécanique, un outil pratique pour travailler la terre et faciliter les plantations.

  • Les réservations peuvent se faire sur place, par téléphone ou par mail.

© Alexane Alfaro

Entretien des espaces verts : jusqu’à 50 % de crédit d’impôt

En partenariat avec une association nationale, David, paysagiste de formation, propose depuis plusieurs années un service "entretien des espaces verts" pour les particuliers comme pour les copropriétés et les entreprises. Les clients souhaitant profiter de ce service sur mesure peuvent bénéficier d'un avantage fiscal non négligeable, soit 50% de crédit d'impôt pour les particuliers par foyer et par an et 25% de crédit d'impôt pour les indépendants.

L'entretien des espaces verts comprend la taille des arbres et autres arbustes, la tonte des pelouses ainsi que l'élagage des arbres dans les propriétés et la plantation… Sans oublier les conseils précieux du professionnel.

  • Pour profiter de ce service, il suffit de demander un devis aux Pépinières Bisontines.

Quand tondre la pelouse devient un bon plan fiscal...

Bonne nouvelle pour les amateurs de verdure ! Les particuliers qui font entretenir leur jardin peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant atteindre 2.500 € au titre des services à la personne. Ce dispositif permet de déduire 50 % des sommes versées pour des travaux d’entretien courant, tels que la tonte, le débroussaillage, la taille des haies, ou encore la gestion des déchets verts.

En revanche, les travaux de création ou d’aménagement paysager ne sont pas concernés. Pour en profiter, il suffit de recourir à un prestataire déclaré ou agréé tel que les Pépinières Bisontines, puis de cocher la case 7DB lors de la déclaration de revenus, dans la rubrique "Services à la personne".

En 2024, les foyers déclarant ce type de dépenses ont bénéficié en moyenne de 853 € de crédit d’impôt, selon le Trésor public.

  • Demandez conseil auprès de l'équipe des Pépinières Bisontines !

Infos pratiques

  • Les Pépinières bisontines
  • 1 chemin des Vallières à Port Douvot - 25000 Besançon (à côté d’Emmaüs)
  • Tél. : 03 81 88 26 64 ou 06 88 07 50 23
  • Mail : contact@pepinieres-bisontines.fr  
  • Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h et le dimanche et les jours fériés de 9h30 à 12h
  • Site : www.pepinieres-bisontines.fr 

Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

