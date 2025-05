Gémo rouvre son magasin de Montbéliard-Audincourt après plusieurs mois de travaux

VIDÉO • Ce mercredi 28 mai 2025 à la base outdoor Grandes heures nature a été donné le coup d’envoi de la saison touristique du Grand Besançon par la présidente Anne Vignot, le vice-président en charge de l'attractivité et du tourisme de Grand Besançon Métropole Benoît Vuillemin et le président de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon, Patrice Hennequin. C’était aussi l’occasion de revenir sur les chiffres de l’année 2024 et les perspectives de la saison 2025.