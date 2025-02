Grand BesanÃ§on MÃ©tropole renouvelle son appel Ã  projets Ã©tudiants

Après le succès de sa première édition en 2024, Grand Besançon Métropole a annoncé le 19 février 2025 le lancement de la deuxième saison de son appel à projets "Soutien aux initiatives étudiantes". Une initiative visant à encourager et financer des projets portés par les étudiants et les associations du territoire.

L’année dernière, plusieurs actions ont vu le jour grâce à ce dispositif : un café des réparations, un festival de théâtre étudiant, un concert de rentrée ou encore des formations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Fort de cet engouement, Grand Besançon Métropole renouvelle l’expérience en 2025 afin d’accompagner de nouvelles initiatives originales.

Un appel à projets pour dynamiser la vie étudiante

Lancé en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur publics et le Crous Bourgogne Franche-Comté, cet appel à projets s’adresse aux associations étudiantes et structures éducatives souhaitant proposer des initiatives bénéfiques aux étudiants du Grand Besançon. Les projets soumis doivent répondre à l’un des objectifs suivants :

Favoriser l’accueil et l’intégration des étudiants,

Lutter contre toutes les formes de précarité,

Combattre les violences et discriminations,

Promouvoir la santé et le bien-être,

Encourager les actions en faveur de l’environnement.

En plus d’un soutien financier, les lauréats pourront bénéficier d’une aide logistique (prêts de matériel comme des chaises, tables, barrières…) et d’un appui en communication (impressions, affichages sur écrans digitaux de la ville, etc.). Un accompagnement dans la recherche de cofinancements et le montage des projets sera également proposé.

Trois sessions de candidature en 2025

Les étudiants et associations intéressés ont la possibilité de soumettre leur dossier lors de trois sessions prévues cette année :

1?? session : clôturée le 31 janvier 2025,

2? session : du 1?? mars au 15 avril 2025,

3? session : du 1?? septembre au 10 octobre 2025.

Toutes les modalités ainsi que le formulaire de demande sont disponibles sur le site officiel de Grand Besançon Métropole : www.grandbesancon.fr .