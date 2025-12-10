Grand Besançon Métropole : vers la signature du Contrat de canal Rhin-Rhône 2026-2030… C’est quoi ?

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

VIDÉO • Les collectivités partenaires s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans la valorisation touristique de la vallée du Doubs. Il sera proposé en conseil communuataire de Grand Besançon Métropole (GBM) jeudi 11 décembre 2025, d'autoriser la signature du Contrat de canal Rhin-Rhône (CRR) 2026-2030 entre les 8 EPCI* partenaires, la Région Bourgogne-Franche-Comté et les Voies navigables de France. Cette décision marque l’aboutissement d’un travail engagé depuis 2020. Selon Benoît Vuillemin, vice-président de GBM en charge du Tourisme, cette signature “va permettre de passer à présent à la mise en œuvre du plan d’actions”.

*EPCI : établissement public de coopération intercommunale

À l'initiative de la Région Bourgogne-Franche-Comté, les collectivités riveraines du canal du Rhône au Rhin – vallée du Doubs ont engagé une démarche de structuration touristique reposant sur un “dispositif incitatif” permettant “de mobiliser des financements régionaux”. Huit intercommunalités, les départements concernés, les offices de tourisme et divers acteurs locaux ont participé à ces travaux.

Leur objectif commun : “structurer et valoriser l'offre touristique du canal Vallée du Doubs” et renforcer l’itinérance douce le long de l’EuroVéloroute 6, afin de conforter l’attractivité de la destination.

Après une phase préliminaire coordonnée par le Grand Dole, Grand Besançon Métropole a repris en 2025 le rôle de chef de file pour la mise à jour et la finalisation du projet de Contrat et de son programme opérationnel. Ce travail ouvre désormais la voie à la signature du CRR 2026-2030.

Le projet de contrat : diagnostic et stratégie

Un territoire aux atouts reconnus

Le diagnostic annexé au contrat met en avant une position géographique stratégique reliant le nord de l'Europe à la Méditerranée, un riche patrimoine naturel et culturel ainsi qu’un potentiel fort pour le tourisme doux : vélo, nautisme, randonnée.

Les partenaires soulignent également “une coopération renforcée entre les acteurs pour faire de la vallée du Doubs une destination reconnue”.

Des faiblesses identifiées

Le document pointe cependant “une forte hétérogénéité des équipements et services le long du parcours”, un manque de stations d’eaux usées, de signalétique, d’hébergements ou encore de haltes vélo. S’ajoute une “concurrence d’autres destinations”.

Opportunités : un marché en croissance

L’essor du slow tourisme et de l’itinérance constitue un levier majeur de développement, selon Benoît Vuillemin. Le contrat est présenté comme “un outil stratégique” permettant de coordonner l’action des acteurs publics et privés pour “développer une vision commune” et faire de la vallée du Doubs “une destination touristique cohérente, attractive et reconnue”.

Trois défis et un plan d’actions

Défi 1 : affirmer l’ambition d’une itinérance pour tous

Le premier axe vise à “assurer un maillage des sites étapes cohérent”, renforcer l’EV6 en tant que colonne vertébrale de la destination, améliorer la qualité de la navigation fluviale et développer des formes d’itinérance complémentaires.

Défi 2 : renforcer l’attractivité et la compétitivité

Ce volet prévoit une “offre culturelle à dimension européenne”, le développement de loisirs actifs, la valorisation des patrimoines et des savoir-faire locaux.

Défi 3 : construire et animer la notoriété de la destination

Les partenaires souhaitent “construire et déployer l'identité du CRR”, organiser une commercialisation commune, animer la destination et mettre en place un dispositif d’observation et d’ajustement stratégique.

Un programme d’actions prévisionnel adaptable

Le programme d’actions insiste sur la montée en gamme des équipements, notamment le long de l’EuroVélo 6, la mise en place d’une signalétique commune relative aux commerces et services, la création d’hébergements et la valorisation des atouts naturels et culturels. Il intègre aussi des actions de communication pour renforcer la notoriété de la destination.

Chaque intercommunalité reste responsable d’améliorer l’accueil des plaisanciers et cyclotouristes dans son périmètre. Le programme est décrit comme prévisionnel et pourra être modifié chaque année par le comité de pilotage.

Gouvernance et calendrier

La gouvernance du CRR repose sur un pilotage stratégique regroupant les financeurs, un suivi technique et des groupes de travail thématiques impliquant les acteurs locaux.

Le calendrier prévoit des délibérations des 8 EPCI avant fin 2025 puis une validation régionale (Région BFC) en février 2026.

Le conseil communautaire de GBM est ainsi invité à approuver les termes du Contrat de canal et à autoriser la présidente à signer le document pour la période 2026-2030.