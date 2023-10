Grave accident de la route à Labergement Sainte-Marie

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus sur la RD 9, commune de Labergement Sainte Marie pour un accident de circulation impliquant deux véhicules dont l’un d’entre eux a terminé sa course en contre bas d’un talus. Dans ce premier véhicule, une femme de 57 ans, gravement blessée, et un homme de 61 ans également blessé grave ont été pris en charge par les secours. De nationalité suisse, la femme a été transportée vers le centre hospitalier de Lausanne, l'homme vers le CH de Pontarlier.

Dans le deuxième véhicule, une femme de 30 ans a été légèrement blessée et conduite à l’hôpital de Pontarlier. Mais une fillette de 7 ans, plus lourdement touchée dans l’accident a elle, été prise en charge par Héli 25 et transportée vers le CHU Minjoz de Besançon.