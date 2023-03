Grève : la SNCF prévoit 1 train sur 6 pour ce mardi 7 mars 2023

La SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou reporter leurs déplacements prévus le mardi 7 mars, et de privilégier le télétravail. Elle recommande également aux voyageurs qui sont dans l’impossibilité de différer leur déplacement de vérifier la circulation des trains la veille lundi 6 mars à 17h sur les sites et applications SNCF.

Les voyageurs TGV et INTERCITES concernés par l’annulation de leur train seront contactés par mail ou SMS afin d’échanger leur billet sans frais pour un autre train autant que possible ou pour annuler leur billet sur les sites et applications SNCF avec remboursement intégral. Les voyageurs TGV et INTERCITES dont le train circule ont la même possibilité. Cette démarche est à réaliser avant le départ du train.

Trafic régional TER

TER Bourgogne-Franche-Comté 1 train sur 6 en moyenne sur la région

Trafic fortement perturbé

Aucune circulation sur les lignes :

Laroche-Migennes-Morvan

Dijon-Is-sur-Tille

Nevers – Lyon

Montchanin - Paray

Nevers - Moulins

Besançon-Belfort

Belfort – Vesoul – Epinal

Belfort - Delle

Ligne des hirondelles (Dole - St Claude)

Ligne des horlogers (Besançon Morteau - La chaux de fonds)

Navettes Besançon TGV - Besançon Viotte

Trafic TGV INOUI et OUIGO

TGV INOUI et OUIGO : 1 train sur 5 en moyenne

Axe Nord TGV INOUI : 1 train sur 5 (1 train sur 2 sur Paris<>Lille) Axe Est TGV INOUI : 1 train sur 5

Axe Atlantique TGV INOUI : 1 train sur 5

Axe Sud Est TGV INOUI : 1 train sur 3

OUIGO : 1 train sur 4

Province à province : 1 train sur 10

(Communiqué)