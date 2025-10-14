Grippe en Bourgogne-Franche-Comté : plus de 793.000 personnes à risque incitées à se faire vacciner

La vaccination contre la grippe est lancée officiellement ce mardi 14 octobre 2025. L’agence régionale de la santé de Bourgogne-Franche-Comté encourage la mobilisation générale contre toutes les infections respiratoires aiguës.

"Cette année, en Bourgogne-Franche-Comté, plus de 793.000 personnes à risque ont reçu une invitation de l’Assurance maladie à se faire vacciner. Cette même population est invitée à se faire vacciner contre le Covid-19", précise l’agence régionale de la santé qui rappelle que les infections respiratoires aiguës (grippe, COVID-19, bronchiolite) provoquent chaque année plusieurs dizaines de milliers d’hospitalisations et de nombreux décès en France.

Selon les chiffres de l’ARS, la saison 2024-2025 a été marquée par une épidémie de grippe précoce et intense, avec, à l’échelle nationale,"près de 3 millions de consultations en ville et plus de 30 000 hospitalisations, tandis que la circulation du COVID-19 et du virus respiratoire syncytial (VRS) ajoutait une pression sur le système de santé".

Il est également rappelé d’adopter les gestes barrières (porter un masque en cas de symptômes, se laver fréquemment les mains, aérer régulièrement les pièces)

Infos +

Le vaccin contre la grippe, pris en charge à 100 % pour la population cible, se retire à la pharmacie sur présentation du bon de prise en charge (qui peut aussi être remis par un médecin, sage-femme, pharmacien ou infirmier) et de la carte Vitale. Il est possible ensuite de se faire vacciner par le professionnel de son choix : pharmacien, infirmier, médecin, sage-femme.