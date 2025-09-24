Haute -Saône : six cas de légionellose ont été identifiés

Entre le 13 août et le 22 septembre 2025, six cas de légionellose ont été diagnostiqués chez des personnes résidant ou ayant fréquenté un même quartier de Port-sur-Saône. Deux décès sont à déplorer, précise l'ARS Bourgogne-Franche-Comté.

Les investigations sont en cours pour tenter de déterminer la ou les sources à l’origine de cette contamination. "Des enquêtes auprès des personnes concernées ont été réalisées, des prélèvements d’eau ont été effectués à leur domicile, dont les résultats seront connus dans une dizaine de jours", précise l’Agence régionale de la santé de Bourgogne-Franche-Comté.

Et d’ajouter : "Les équipes se sont par ailleurs rendues sur le terrain ce 23 septembre pour une recherche active de sources potentielles. Les sites sensibles repérés font l’objet d’investigations complémentaires actuellement toujours en cours".

Qu’est-ce que la légionellose ?

La légionellose est une infection pulmonaire provoquée par des bactéries présentes dans l’eau : les légionelles. La contamination de l’homme se fait par voie respiratoire, par inhalation de fines gouttelettes d’eau contenant une forte concentration de légionelles, diffusées sous forme d’aérosols.

Les symptômes de la légionellose surviennent en moyenne entre 2 et 10 jours après l’exposition à la bactérie. La maladie se manifeste au début par une toux importante et une forte fièvre, voire des troubles gastro-intestinaux pour les personnes âgées. Elle affecte essentiellement lesadultes et plus particulièrement les personnes vulnérables et les fumeurs.

La légionellose nécessite un traitement antibiotique spécifique, qui permet une évolution favorable dans la plupart des cas. En présence de symptômes évocateurs, consultez rapidement votre médecin. En cas d’indisponibilité ou de doute, appelez le 15. La prise en charge précoce de la maladie améliore le pronostic.

Infos +