Hydrogène vert : 100 millions d’euros pour Gen-Hy qui lance la première usine AEM française

A l’occasion de la visite jeudi 17 avril du ministre de l’Industrie et de l’Energie Marc Ferracci sur le site de Gen-Hy à Allenjoie, la start-up française, proposant des solutions innovantes pour la production d’hydrogène vert, annonce ce mercredi la signature avec Bpifrance d’un contrat d’aide publique par l’Etat français à hauteur de 99,84M€.

Ce contrat est destiné à la construction en Bourgogne-Franche-Comté de la première industrie française de production de membranes et d’électrolyseurs AEM (Anion Exchange Membrane). Ce projet d’usine Gen-Hy a été validé par la Commission européenne en mai 2024 dans le cadre de la quatrième vague du PIIEC Hydrogène (Projet Important d’Intérêt Européen Commun), Hy2Move.*

Sébastien Le Pollès, président de Gen-Hy déclare : "Nous sommes honorés par le soutien du Gouvernement français à notre projet, tout particulièrement le Premier ministre François Bayrou. Nous nous réjouissons de cette attribution qui va nous permettre d’accélérer le développement et la mise en production en série de notre technologie à haut rendement. La France réduit ainsi sa dépendance stratégique aux matériaux rares."

Accompagnée d’Eiffage Energie Systèmes et de Saint-Gobain Solutions Haute Performance, Gen-Hy devient ainsi un acteur important dans la production d’hydrogène vert renouvelable pour accompagner la décarbonation de l’industrie, de la mobilité et des énergies.

Nicolas Miègeville, directeur général de Saint-Gobain Ceramics ajoute qu'"avec Gen-Hy, nous avons la même vision : créer des solutions uniques pour répondre aux défis du marché de l'hydrogène vert. Ce soutien français et européen est un vrai booster pour accélérer le lancement de technologies innovantes !"

Objectif : 150 emplois sur 4 ans et 250 à terme...

La mise en service de la future usine, déjà sortie de terre sur le site d’Allenjoie dans le Pays de Montbéliard, est prévue au 1er trimestre 2026 avec une capacité de production annuelle de 350 électrolyseurs AEM (de 100 kW à 2 MW) dans sa montée en puissance. Le site doit créer 150 emplois sur 4 ans et 250 à terme.

Les électrolyseurs AEM mis au point par Gen-Hy intègrent notamment sa technologie unique de membranes AEM avec dépôts catalytiques sans matériaux rares, faisant de Gen-Hy la seule société au monde à produire l’intégralité des composants sous le même toit. Cette technologie brevetée permet de produire de l’hydrogène vert très pur et à faible coût, par électrolyse, avec des objectifs de rendement de 85% sur la phase 1 et de 90% sur la phase 2.

*Le Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) ou IPCEI (Important Project of Common European Interest) est un mécanisme européen visant à promouvoir l’innovation dans des domaines industriels stratégiques et d’avenir au travers de projets européens transnationaux. Ce mécanisme autorise les États membres à financer des initiatives au-delà des limites habituellement fixées par la réglementation européenne en matière d’aides d’État. Un PIIEC Hydrogène a été lancé le 17 décembre 2020. Cette quatrième vague "Hy2Move" vise à soutenir la fabrication d’équipements et la décarbonation d’usages notamment liés à la mobilité hydrogène.

(Communiqué)