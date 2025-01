Doubs Tourisme propose de nombreuses randonnées sur son site internet "Doubs Travel" et "Explore Doubs" mais aussi des sorties en raquettes !

De 1010 à 1387 m d'altitude.

Entre Mouthe et Chapelle des Bois. Le Pré Poncet est l'un des plus enneigés du Massif Jurassien. Il comporte 5 pistes de raquettes allant de 3 km à 11 km : "Parc Polaire", "La Jaique", "Le Pré d'Haut" et "Maison Michaud", "Chapelle des Bois/Pré d’Haut".

Infos +

A proximité : Le Parc Polaire.

Salle hors sac Tel 03 81 69 16 72.