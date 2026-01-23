Vendredi 23 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Lons-le-Saunier
Justice

Il avait tué son compagnon en l’écrasant : peine de 15 ans de prison confirmée en appel   

Publié le 23/01/2026 - 08:11
Mis à jour le 23/01/2026 - 08:11

Un homme de 46 ans a été condamné jeudi 22 janvier 2026 en appel à Lons-le-Saunier à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son compagnon en 2022 en lui roulant dessus avec sa voiture, la même peine que celle infligée il y a un an en première instance. L'accusation avait requis 25 ans de réclusion.

© Succo via Pixabay
© Succo via Pixabay

Karl Robert, cuisinier, a été à nouveau reconnu coupable du meurtre de Maël Lafosse, 40 ans, avec lequel il vivait depuis quatre mois dans le village de La Vaivre (Haute-Saône), ont indiqué à l'AFP l'avocat de la défense, Me Enguerrand Bagot, et l'avocate de la mère de la victime, Me Catherine Bertholde.

Le 19 octobre 2022 dans la soirée, Karl Robert, alcoolisé après une dispute, avait roulé en marche arrière, dans son garage, sur le corps de son ami. Celui-ci avait succombé à une détresse respiratoire résultant de l'écrasement de la cage thoracique.

Devant la cour d'assises du Jura, qui le jugeait pour la deuxième fois, l'accusé a plaidé l'accident, a expliqué à l'AFP son avocat, qui a plaidé en vain pour que les jurés ne retiennent que l'"homicide involontaire".

Le quadragénaire a affirmé en substance qu'il n'avait ni voulu tuer son compagnon ni même été conscient qu'il roulait sur son corps, sans toutefois beaucoup s'étendre sur les faits car c'est "un taiseux", a précisé Me Bagot.

Sur le fond, "on n'a pas eu plus d'explication qu'en première instance", à Vesoul en janvier 2025, a déploré de son côté Me Bertholde pour la partie civile.

(AFP)

avocat cour d'appel homicide prison procès

Publié le 23 janvier à 08h11 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Justice

Lons-le-Saunier
Justice

Il avait tué son compagnon en l’écrasant : peine de 15 ans de prison confirmée en appel   

Un homme de 46 ans a été condamné jeudi 22 janvier 2026 en appel à Lons-le-Saunier à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son compagnon en 2022 en lui roulant dessus avec sa voiture, la même peine que celle infligée il y a un an en première instance. L'accusation avait requis 25 ans de réclusion.

avocat cour d'appel homicide prison procès
Publié le 23 janvier à 08h11 par Elodie Retrouvey
France
Justice Société

Le ”droit de correction parentale” n’existe pas, rappelle la Cour de cassation

La Cour de cassation a rendu mercredi 14 janvier 2026 une décision dans une affaire portant sur des faits de violences commises par un père sur ses enfants. Cette décision intervient après la relaxe prononcée par la cour d’appel de Metz le 18 avril 2024, fondée notamment sur l’invocation d’un prétendu ”droit de correction”.

cour d'appel défenseur des droits droits de l'enfant violence familiale
Publié le 15 janvier à 10h00 par Alexane
Besançon
Economie Justice

Espoir pour Fralsen à Besançon : des offres déposées au tribunal…

Placée en redressement judiciaire, l’entreprise Fralsen, basée à Besançon, dispose désormais de nouvelles perspectives. Selon nos informations, plusieurs offres de reprise ont été déposées auprès du tribunal des affaires économiques de Lyon. Une étape cruciale alors que la société doit impérativement trouver un repreneur d’ici le 5 février 2026.

entreprise fralsen horlogerie redressement judiciaire
Publié le 13 janvier à 18h14 par Alexane
Besançon
Justice

La demande de remise en liberté de Frédéric Péchier examinée le 11 février 2026

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon examinera le 11 février 2026 une demande de remise en liberté de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, condamné en décembre pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts, a-t-on appris mardi 13 janvier 2026 de sources concordantes.

anesthesiste cour d'appel décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 13 janvier à 15h54 par Elodie Retrouvey
Suisse
Justice

Incendie en Suisse : le propriétaire évoque une porte “verrouillée de l’intérieur” dans le bar

Le propriétaire français du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana a indiqué aux enquêteurs avoir découvert juste après le drame qui a fait 40 morts qu'une "porte de service" était "verrouillée de l'intérieur" lors de son audition vendredi 9 janvier 2026.

bar décès feu garde à vue incendie mortel jacques moretti police suisse
Publié le 11 janvier à 11h15 par Alexane

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Logement neuf : un marché national en repli, des signaux de résilience à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 0.53
nuageux
le 23/01 à 09h00
Vent
0.69 m/s
Pression
996 hPa
Humidité
93 %
 