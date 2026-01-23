Il avait tué son compagnon en l’écrasant : peine de 15 ans de prison confirmée en appel   

Un homme de 46 ans a été condamné jeudi 22 janvier 2026 en appel à Lons-le-Saunier à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son compagnon en 2022 en lui roulant dessus avec sa voiture, la même peine que celle infligée il y a un an en première instance. L'accusation avait requis 25 ans de réclusion.

Karl Robert, cuisinier, a été à nouveau reconnu coupable du meurtre de Maël Lafosse, 40 ans, avec lequel il vivait depuis quatre mois dans le village de La Vaivre (Haute-Saône), ont indiqué à l'AFP l'avocat de la défense, Me Enguerrand Bagot, et l'avocate de la mère de la victime, Me Catherine Bertholde.

Le 19 octobre 2022 dans la soirée, Karl Robert, alcoolisé après une dispute, avait roulé en marche arrière, dans son garage, sur le corps de son ami. Celui-ci avait succombé à une détresse respiratoire résultant de l'écrasement de la cage thoracique.

Devant la cour d'assises du Jura, qui le jugeait pour la deuxième fois, l'accusé a plaidé l'accident, a expliqué à l'AFP son avocat, qui a plaidé en vain pour que les jurés ne retiennent que l'"homicide involontaire".

Le quadragénaire a affirmé en substance qu'il n'avait ni voulu tuer son compagnon ni même été conscient qu'il roulait sur son corps, sans toutefois beaucoup s'étendre sur les faits car c'est "un taiseux", a précisé Me Bagot.

Sur le fond, "on n'a pas eu plus d'explication qu'en première instance", à Vesoul en janvier 2025, a déploré de son côté Me Bertholde pour la partie civile.

(AFP)