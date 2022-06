Il est désormais possible de passer son code bateau avec La Poste

Dans le Doubs, depuis début juin, il est possible de passer l'examen du code Bateau dans 11 communes du département. Les résultats sont transmis par mail dans l'heure.

Après avoir été reconnu opérateur par le ministère de la Mer, La Poste propose depuis le 1er juin 2022, de faire passer les examens théoriques du permis bateau dans ses locaux. Les futurs navigateurs pourront s’inscrire aux sessions de code dans l’un des 800 sites postaux disponibles en France sur tout le territoire, directement depuis le site internet de La Poste www.lecode.laposte.fr/bateau.

Dans le Doubs, il est possible de s’inscrire dans 11 villes :

Besançon,

Pontarlier,

Audincourt,

Montbéliard,

Baume-les-Dames,

Valdahon,

Morteau,

Maiche,

Les Fins,

Ornans

Dannemarie-sur-Crête

Qu’il s’agisse du permis bateau option "côtière" ou option "eaux intérieures", il sera désormais possible, après avoir passé son examen pratique en bateau-école, de réaliser son code bateau dans l’un des 800 sites habilités.

Un site internet dédié a été mis en ligne pour permettre aux bateaux écoles d’inscrire leurs candidats. Après avoir créé leur compte et renseigné les données candidats (identifiant OEDIPP), ils pourront choisir un créneau de passage et payer directement en ligne ou en mandat SEPA.

Le passage du code bateau est facturé 30 euros.

D’une durée d’une heure, l’examen du code bateau est réalisé dans les mêmes salles que les examens des codes de la route, avec le même matériel (tablettes), dans les mêmes conditions mais avec un QCM de 40 questions dédiées aux codes bateau.

Comme pour le code de la route, les sessions du code bateau se déroulent au plus près du domicile des candidats. Les sessions sont animées par l’un des 2500 postiers dument habilités et formés à l’exercice, qui garantissent le respect des principes de neutralité et d’égalité.

Les épreuves sont corrigées par le ministère de la Mer. Le résultat est transmis au candidat par mail et envoyé également au bateau-école.

Comment passer son code bateau avec La Poste ?