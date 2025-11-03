Immobilier : 12 bonnes raisons d’acheter dans le neuf à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

PUBLI-INFO • Choisir un logement neuf, c'est opter pour la tranquillité, la sécurité et la durabilité. Que ce soit pour y habiter ou pour investir, cette décision s'accompagne de nombreux avantages tangibles. Voici les 12 principaux atouts que vous devez connaître.

1. Des normes à la pointe

Les constructions neuves respectent les dernières réglementations environnementales et techniques, comme la RE 2020. Résultat : un confort optimal, une sécurité renforcée et des économies d’énergie.

2. Des frais de notaire allégés

Dans le neuf, ils s’élèvent à environ 2 à 3 % du prix d’achat, contre 7 à 8 % dans l’ancien. Un gain financier dès l’acquisition.

3. Aucun travaux à prévoir

Tout est neuf et garanti. Vous emménagez l’esprit tranquille, sans mauvaises surprises.

4. Des garanties solides

Garantie décennale, biennale, de parfait achèvement… Le constructeur couvre les éventuels défauts pendant plusieurs années.

5. Des économies d’énergie

Isolation performante, équipements modernes : les charges énergétiques sont réduites, ce qui allège le budget mensuel.

6. Un confort contemporain

Agencement optimisé, luminosité, isolation phonique, domotique… Le neuf répond aux attentes actuelles.

7. Une exonération de taxe foncière

Dans certaines communes, une exonération partielle ou totale est possible pendant deux ans.

8. Accessibilité et sécurité

Les bâtiments neufs intègrent les normes PMR et des dispositifs de sécurité comme les détecteurs de fumée ou les ascenseurs.

9. Un investissement pérenne

Un bien neuf se valorise mieux, se revend plus facilement et séduit davantage les locataires.

10. Un logement personnalisable

Matériaux, finitions, équipements… Vous façonnez votre intérieur selon vos goûts dès la livraison.

11. Des aides à l’achat

TVA réduite à 5,5 % dans certaines zones, prêt à taux zéro pour les primo-accédants, Bail Réel Solidaire : plusieurs dispositifs facilitent l’accès à la propriété.

12. Des avantages fiscaux pour investir

Le neuf permet de bénéficier de régimes attractifs comme le Locatif à Loyer Intermédiaire privé (LLI) ou le statut LMNP, avec à la clé des réductions d’impôts et une rentabilité optimisée.

SMCI, acteur reconnu de la promotion immobilière, propose une large gamme de logements neufs en Franche-Comté (Besançon, Morteau, Maîche, Vesoul), en région lyonnaise, en Île-de-France et à Paris.