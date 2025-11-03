Lundi 3 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Economie

Immobilier : 12 bonnes raisons d’acheter dans le neuf à Besançon

Publié le 03/11/2025 - 07:00
Mis à jour le 27/10/2025 - 14:34

PUBLI-INFO • Choisir un logement neuf, c'est opter pour la tranquillité, la sécurité et la durabilité. Que ce soit pour y habiter ou pour investir, cette décision s'accompagne de nombreux avantages tangibles. Voici les 12 principaux atouts que vous devez connaître.

La résidence Juliette - Appartements T1 bis et T2 au sein du domaine Hugo à Besançon. www.smci.fr/programme/residence-juliette-74 © SMCI
La résidence Juliette - Appartements T1 bis et T2 au sein du domaine Hugo à Besançon. www.smci.fr/programme/residence-juliette-74 © SMCI

1. Des normes à la pointe

Les constructions neuves respectent les dernières réglementations environnementales et techniques, comme la RE 2020. Résultat : un confort optimal, une sécurité renforcée et des économies d’énergie.

2. Des frais de notaire allégés

Dans le neuf, ils s’élèvent à environ 2 à 3 % du prix d’achat, contre 7 à 8 % dans l’ancien. Un gain financier dès l’acquisition.

3. Aucun travaux à prévoir

Tout est neuf et garanti. Vous emménagez l’esprit tranquille, sans mauvaises surprises.

4. Des garanties solides

Garantie décennale, biennale, de parfait achèvement… Le constructeur couvre les éventuels défauts pendant plusieurs années.

5. Des économies d’énergie

Isolation performante, équipements modernes : les charges énergétiques sont réduites, ce qui allège le budget mensuel.

6. Un confort contemporain

Agencement optimisé, luminosité, isolation phonique, domotique… Le neuf répond aux attentes actuelles.

7. Une exonération de taxe foncière

Dans certaines communes, une exonération partielle ou totale est possible pendant deux ans.

8. Accessibilité et sécurité

Les bâtiments neufs intègrent les normes PMR et des dispositifs de sécurité comme les détecteurs de fumée ou les ascenseurs.

9. Un investissement pérenne

Un bien neuf se valorise mieux, se revend plus facilement et séduit davantage les locataires.

10. Un logement personnalisable

Matériaux, finitions, équipements… Vous façonnez votre intérieur selon vos goûts dès la livraison.

11. Des aides à l’achat

TVA réduite à 5,5 % dans certaines zones, prêt à taux zéro pour les primo-accédants, Bail Réel Solidaire : plusieurs dispositifs facilitent l’accès à la propriété.

12. Des avantages fiscaux pour investir

Le neuf permet de bénéficier de régimes attractifs comme le Locatif à Loyer Intermédiaire privé (LLI) ou le statut LMNP, avec à la clé des réductions d’impôts et une rentabilité optimisée.

SMCI, acteur reconnu de la promotion immobilière, propose une large gamme de logements neufs en Franche-Comté (Besançon, Morteau, Maîche, Vesoul), en région lyonnaise, en Île-de-France et à Paris.

appartement neuf économie énergie habitat immobilier logement notaire propriétaire smci editeur immobilier

Publié le 3 novembre à 07h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Besançon
Economie

Immobilier : 12 bonnes raisons d’acheter dans le neuf à Besançon

PUBLI-INFO • Choisir un logement neuf, c'est opter pour la tranquillité, la sécurité et la durabilité. Que ce soit pour y habiter ou pour investir, cette décision s'accompagne de nombreux avantages tangibles. Voici les 12 principaux atouts que vous devez connaître.

appartement neuf économie énergie habitat immobilier logement notaire propriétaire smci editeur immobilier
Publié le 3 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie
Quoi de 9 ?

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Quoi de 9 ? • Avant de vous plonger dans les animations proposées pour les 10 ans des Passages pasteur, un petit brin d’histoire… Ce centre commercial situé en plein centre-ville remonte à une initiative de la ville de Besançon lancée en 1998. Les passages ont ouvert leurs portes en 2015 et, aujourd’hui, dix ans plus tard, vous êtes invité(e)s à son anniversaire.

anniversaire commerces les passages pasteur quoi de 9
Publié le 3 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Société
On a testé pour vous...

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Je suis allée découvrir le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet, à Besançon. Mais d’abord, qu’est-ce qu’un restaurant d’application ? Il s’agit d’un restaurant pédagogique, où le service et la cuisine sont assurés par des apprentis, encadrés par leurs professeurs. L’objectif : leur permettre d’apprendre leur futur métier dans des conditions réelles.

apprentissage cfa hilaire de chardonnet On a goûté pour vous repas restaurant restaurant d'application
Publié le 31 octobre à 14h00 par Alexane
Besançon
Economie Société

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween

Comme chaque année, les deux soeurs du salon de thé Marotte et Charlie, situé place Victor Hugo à Besançon, attendent Halloween avec impatience. Cette année, leur décoration et nouvelles gourmandises rendent hommage à trois autres soeurs bien connues de l’univers Disney. Plusieurs biscuits à l’effigie des soeurs Sanderson du film Hocus Pocus sont ainsi à déguster jusqu’à la fin de la semaine où plusieurs événements viendront clôturer la saison halloweenesque ! 

décoration gourmandise halloween marotte et charlie salon de thé
Publié le 29 octobre à 08h10 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Santé

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

L’entrepreneur et créateur de contenus Mikaël Demenge a annoncé sur ses réseaux sociaux lundi 28 octobre 2025 un nouvel engagement solidaire en faveur des enfants porteurs de fentes faciales, en partenariat avec la start-up bisontine Ennoïa et le service de chirurgie maxillo-faciale et plastique de l’hôpital Necker-Enfants Malades.

bébé entreprise maladie congénitale médecine mikael demenge Start-up témis
Publié le 28 octobre à 18h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Economie Santé

Octobre rose : Et si vous donniez vos cheveux pour confectionner des perruques ?

Les perruques médicales sont souvent utilisées lors de chimiothérapies. Elles peuvent avoir un coût élevé même si certaines sont en partie remboursées par la sécurité sociale. Il n’empêche qu’il peut y avoir un reste à charge important pour les patients suivant la qualité de la perruque… Il existe toutefois des moyens pour réduire ces coûts, comme le don de cheveux… On en parle ce mois d’octobre 2025 avec Johanna Dornier gérante de Beauty Hair, un salon de coiffure partenaire de l’association "Fake hair don’t care*".

cancer cheveux don de cheveux octobre rose perruque
Publié le 28 octobre à 12h00 par Hélène L.
DOUBS (25)
Economie Société

Doubs : l’association Action Philippe Streit et Orona Alma récompensées aux Trophées de l’ascenseur 2025

La Fédération des ascenseurs a dévoilé les lauréats de la 10e édition des Trophées de l'ascenseur, qui mettent en lumière des projets innovants au service de la mobilité et de l'inclusion. Parmi les distinctions, le prix de la Responsabilité sociétale a été attribué à l'association Action Philippe Streit en partenariat avec Orona Alma pour leur projet "L'accessibilité au coeur de l'Action", mené dans le département du Doubs.

ascenseur handicap inclusion innovation trophée
Publié le 28 octobre à 09h30 par Alexane
Besançon
Economie Société

Collecte solidaire de jouets dans les centres de tri du Sybert

Du 17 au 30 novembre 2025, le Sybert s’associe à Ecosystem et Ecomaison, pour organiser une grande collecte de jouets d’occasion dans les éco-centres de Besançon-Tilleroyes, Saint-Vit et de Thise-Chalezeule à travers sa "Grande collecte solidaire des jouets". Les centres partenaires de l'opération disposeront chacun d’un point de collecte accessible à tous les habitants lors des heures d’ouverture pour venir y déposer des jouets inutilisés, en vue de leur réemploi ou à défaut de leur recyclage.

collecte de jouet sybert
Publié le 27 octobre à 11h43 par Elodie Retrouvey
Dijon
Economie Sport

Le centre de la Toison d’Or de Dijon comme terrain de sport les 17 et 18 janvier 2026

Le centre de la Toison d’Or de Dijon se transformera en terrain de sport et de convivialité les 17 et 18 janvier 2026 à l’occasion de l’Altaya, une épreuve mixant un enchaînement de courses et de mouvements fonctionnels pensés pour tous les niveaux et donc "accessible à tous" promet l’organisation. Les inscriptions sont ouvertes.  

activité physique toison d'or
Publié le 26 octobre à 08h24 par Elodie Retrouvey

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Sondage

 8.07
nuageux
le 03/11 à 09h00
Vent
3.34 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
94 %
 