Importante opération de secours de 6 randonneurs à ski dans les Alpes suisses

L'"importante opération" de secours visant à retrouver six randonneurs à ski suisses recherchés depuis samedi dans les Alpes suisses doit se poursuivre dans la nuit, mais le danger d'avalanches complique les opérations, a indiqué la police dimanche.

Ces six personnes sont âgées de 21 à 58 ans et cinq d'entre elles sont membres d'une même famille. Elles sont "activement recherchées sur l'itinéraire de randonnée Zermatt-Arolla", qui se situe dans le canton du Valais (sud-ouest), a indiqué la police dans un communiqué. Le groupe est parti de Zermatt samedi dans le but de rallier Arolla dans la même journée.

Samedi vers 16h00 (15H00GMT), un membre de la famille qui venait récupérer le groupe à Arolla a contacté la police cantonale et l'organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), inquiet de ne pas voir arriver ses proches. Un peu plus d'une heure après, les randonneurs ont pu être localisés dans le secteur du col de Tête Blanche, à 3.500 mètres d'altitude environ, car un membre du groupe est parvenu à joindre les secours.

Dès l'alerte, tous les moyens de secours ont été mobilisés de part et d'autre de l'itinéraire et de nombreux moyens techniques sont déployés pour trouver les randonneurs, indique la police. Mais les conditions météorologiques, très mauvaises durant le week-end, rendent l'intervention des secours très délicate.

"Situation critique sur le front des avalanches"

La tempête qui a sévi dans le sud des Alpes suisses ainsi que le danger d'avalanches ont empêché les hélicoptères et les colonnes de secours de pouvoir approcher la zone. Une tentative d'approche par voie terrestre au départ de Zermatt a été entreprise dans la nuit de samedi à dimanche par "5 sauveteurs chevronnés" de l'OCVS mais ces derniers ont dû renoncer à plus de 3.000 mètres d'altitude en raison des très mauvaises conditions météorologiques et des risques encourus.

Toute la journée de dimanche, les différentes unités spécialisées de la police cantonale, notamment les agents du groupe montagne ainsi que de la technique et des télécommunications, ont été engagées aux côtés des sauveteurs de l'OCVS et des forces aériennes de l'armée. Les opérations vont se poursuivre durant la nuit.

Dans un communiqué séparé publié dans la soirée, la police valaisanne a annoncé qu'une avalanche avait emporté dimanche un skieur évoluant en hors-piste dans le Val Ferret : "Dégagé de la masse neigeuse, celui-ci a été acheminé à l'hôpital de Sion où il est décédé".

D'autres avalanches et fortes chutes de neige dans la région ont par ailleurs enseveli des routes, bloquant la circulation. Une grande prudence est requise durant ces prochains jours, alors que "la situation sera critique sur le front des avalanches", avertit la police cantonale.