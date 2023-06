L’action rapide des secours a permis de limiter le sinistre à un simple matelas.

Une mère âgée de 36 ans et ses trois enfants de 1 an, 3 ans et 9 ans ont tous été pris en charge et transportés sur le centre hospitalier du Nord Franche-Comté pour y passer un examen de contrôle après avoir inhalé des fumées.

Ils ont tous été relogés par la famille à leur retour.