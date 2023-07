Incendie dans le Doubs : 20 vaches périssent dans les flammes

Un feu s’est déclenché dans un bâtiment agricole de 500 m2. À l’intérieur, des balles de paille et une quarantaine de vaches. Grâce au déploiement des cinq lances à incendie, les soldats du feu ont pu sauver 20 bovins et 250 m2 du bâtiment. Les vaches indemnes se sont enfuies et ont pu être récupérées grâce à l’équipe animalière.