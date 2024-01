Info route : chaussée glissante et circulation délicate sur plusieurs axes dans le Doubs

Dans le secteur de Besançon ce mardi matin, les températures varient entre 0 et -5°C. Les chaussées sont sèches en plaine mais glissantes localement sur le haut du territoire avec la présence de résidus neigeux et de verglas. Les services du département du Doubs ont traité les zones glissantes.

Dans le secteur de Montbéliard, les températures se situent entre -2 et -6°C. Les chaussées sont glissantes avec les présence de neiges résiduelles et de verglas. Le traitement des routes est en cours.

Enfin, dans le secteur de Pontarlier, on note des températures entre -5 et -8°C. De la neige résiduelle et du verglas sont présente sur les axes routiers. Le traitement des routes est en cours.

La prudence est de mise dans tout le territoire du Doubs.