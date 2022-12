Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise. Le réseau compte huit associations en Bourgogne- Franche-Comté (et 207 réparties sur tout le territoire français - métropole et outre-mer). Ces associations accueillent les entrepreneurs, évaluent leur projet, le financent par un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie et accompagnent les entrepreneurs en leur faisant bénéficier d’un soutien par d’autres chefs d’entreprises et en leur permettant d’accéder à un réseau économique local.

"Cette année, ça cartonne puisqu’on aide plus de 20% de projets supplémentaires par rapport à 2021", souligne Guillaume Pépy, "ce qui est clair, c’est qu’en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui réfléchissent à créer leur propre entreprise, leur propre emploi et d’autres emplois."

Entrepreneure, femme et maman

Parmi les personnes rencontrées par Guillaume Pépy ce lundi, Géraldine Dubail, gérante du magasin "Intérieur & Collection" rue Bersot à Besançon. En rassemblant ses trois compétences professionnelles que sont l’architecture d’intérieur, la décoration et le commerce, elle a repris cette entreprise emblématique du centre-ville bisontin en 2014. Pour réaliser ce projet, l’entrepreneure a bénéficié d’un accompagnement sous la forme d’un prêt à taux 0% de 16.000€ de la part d’Initiative Doubs Territoire de Belfort (faisant partie aujourd’hui du réseau Initiative France) et de 20.000€ de la part de l’ARDEA, soit la Région Bourgogne Franche-Comté, qui accompagne le réseau Initiative depuis 17 ans.

En plus d’être cheffe d’entreprise, Géraldine Dubail est une femme et maman d’un petit garçon. Trouver l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle est un véritable challenge au quotidien, comme elle l’a expliqué à Guillaume Pépy, Danièle Dulmet, présidente d’initiative Bourgogne Franche-Comté et Nabia Hakkar-Boyer, conseillère régionale de Bourgogne Franche-Comté : "Être maman peut être un frein, j’aimerais travailler plus, faire des journées et des semaines plus longues, mais je ne peux pas, il n’y pas de modèle type, il n’y pas de modèle parfait, chacun fait comme il peut".

Et cette question d’être une femme, mère de famille tout en étant gérante d’entreprise, c’est une question qui est mise sur la table depuis quelques années seulement dans la société française. Pour le président d’Initiative France, dont le réseau compte 41% de femmes entrepreneures, "il y a encore des barrières dans les mentalités, dans la culture et dans l’organisation pratique, quand il y a des réunions très tôt le matin ou tard le soir, c’est souvent un obstacle pour que les jeunes femmes puissent s’engager totalement dans la création de leur entreprise, mais la société évolue et il faut qu’elle continue à évoluer, il faut pousser pour que les femmes aient exactement les mêmes chances de réussite que les hommes et nous, au sein du réseau Initiative, c’est une priorité absolue."

Cinq créations et reprises d’entreprises portées par des femmes

Depuis 2006, "Initiative au Féminin", récompense des femmes qui ont franchi le pas de la création ou de la reprise d’entreprise avec pour objectif de valoriser leur projet et encourager d’autres femmes à se lancer.

Le président d’Initiative France s’est également rendu à la remise des prix du 17e concours régional Initiative au Féminin en présence de 20 candidates nominées. Ce concours 2022 a fait honneur à cinq création ou reprises d’entreprises exemplaires portées par des femmes cette année en Bourgogne Franche-Comté.

Initiative Bourgogne Franche-Comté en chiffres

En 2021 en Bourgogne-Franche-Comté, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise d’entreprises de 1.105 entrepreneurs. Ces entreprises ont créé ou sauvegardé 2.635 emplois dans la région, dont 817 nouveaux emplois créés (soit 6.8% du total des emplois créés dans la région en 2021). Le réseau a mobilisé 134 millions d’euros en Bourgogne-Franche-Comté, en octroyant 7,09 millions d’euros en prêts d’honneur aux entrepreneurs, ce qui leur a permis d’obtenir par effet de levier, 5,72 millions d’euros de prêts d’honneur Bpifrance et 114,8 millions d’euros auprès des banques. Le réseau Initiative de Bourgogne-Franche-Comté a également soutenu les entreprises en difficultés à hauteur de 6,65 millions d’euros, dans le cadre du dispositif FARCT mis en place par le Conseil régional pour les soutenir pendant la crise sanitaire.