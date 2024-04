Deux sauveteurs, membre de l’équipe des Secours en milieux périlleux et montagne ont été projetés via Dragon 25 sur la zone. Ils ont hélitreuillé, dans le but de les mettre en sécurité, 18 personnes dont quatre enfants.

Les victimes, regroupées dans un gîte, étaient isolées suite à la montée des eaux.