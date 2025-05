Insécurité à Battant : le député Laurent Croizier saisit le préfet du Doubs

Face à "l’insécurité et la délinquance" qui "empoisonnent le quotidien des habitants et des commerçants à Battant", le député du Doubs Laurent Croizier a saisi le préfet du Doubs, a-t-on appris ce vendredi 16 mai 2025.

Laurent Croizier pointe du doigt "l’inaction de la municipalité de Besançon" et "l’insécurité et la délinquance" qui "empoisonnent le quotidien des habitants et des commerçants à Battant". Il avance des témoignages d’habitants qui "éprouvent un profond sentiment d’abandon" et "appellent à l’aide". "L’État, la Police nationale, la Police municipale et la Justice doivent prendre conscience de leur détresse" précise-t-il encore dans son courrier au préfet.

Estimant que "la municipalité de Besançon reste sourde et aveugle face à leur détresse", le député a saisi le préfet du Doubs pour lui demander "de la fermeté et de frapper fort contre l’insécurité".