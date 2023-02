Ivre, elle agresse une femme au bar Titty Twister à Besançon

Ivre, la femme de 34 ans a commencé par importuner une cliente de 20 ans attablée au bar. Le ton est alors monté et la plus âgée a craché et giflé la victime avant de lui lancer par la suite des chaises de bar, dégradant au passage du matériel.

L’agresseuse a été interpellée à quelques centaines de mètres du bar alors qu’elle tentait de prendre la fuite à l’arrivée des policiers vers 23h50.

Placée en garde à vue différée, son taux d’alcool a été évalué à 1,13mg/l d’air expiré soit 2,5g d’alcool par litre de sang.