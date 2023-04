Ivre, il menace d’arracher le nez et la langue d’une femme puis tente de foncer sur elle

Plusieurs fois dans la matinée, l’individu s’est rendu à l’accueil du service social situé rue Champrond, en réclamant de l’argent et en insultant tout le personnel, notamment une femme de 55 ans. Le mis en cause l’a menacée et a essayé de foncer sur elle pour lui donner des coups de poings. Un de ses collègues s’est interposé en ceinturant l’individu, l’obligeant à sortir de l’établissement.

Interpellé par les forces de l’ordre, l’individu a été conduit au commissariat de police. Il présentait un taux d’alcoolémie à 0,87 mg/l. Le mis en cause a été placé en garde à vue.