Ivre, il provoque un accident et tente de s’enfuir boulevard Léon Blum à Besançon…

Vers 00h53, un véhicule en a percuté un autre au niveau du Boulevard Léon Blum et a tenté de prendre la fuite. Informée de l'incident, la police a contacté le centre de supervision urbain, afin de ne pas perdre de vue l’individu. Son véhicule a été retrouvé stationné un peu plus loin. L’homme a été testé positif à l’alcool avec un peu plus d’1,6 g d’alcool par litre de sang.

Il a été placé en garde à vue avec notification des droits différée. Après complet dégrisement, les policiers ont pu procéder à son audition. Il a reconnu avoir conduit sa voiture alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique, et qu'il avait percuté un autre véhicule.

Il a précisé ne pas se souvenir qu'il avait pris la fuite. Il a prétendu qu'après l'accident, il est allé "plus loin" pour prévenir sa famille, et qu'il avait été interpellé juste après avoir avisé son père.

À l'issue de sa garde à vue, le conducteur a été remis en liberté avec une convocation devant le délégué du procureur de la République en date du 4 juin 2024 en vue d'un stage de sécurité routière.