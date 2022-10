Après un premier film intitulé Danube sorti en 2021, Bertrand Vinsu s’est intéressé à l’absinthe. Alors qu’il se baladait à Pontarlier en décembre dernier pour faire découvrir les produits du terroir franc-comtois à Anya, jeune moldave présente dans Danube, ils s’arrêtent à la Distillerie Les Fils d’Émile Pernot. "On y a passé un très bon moment et en rentrant à Besançon, on a eu l’idée, avec mon ami Tony avec qui j’avais fait Danube, de faire un film sur l’absinthe", nous raconte le réalisateur.

Ni une ni deux, les deux acolytes programment une randonnée de plus de 60 kilomètres entre Pontarlier et le Creux du Van pour tourner leur nouveau film documentaire, avec dans le premier rôle : l’absinthe. "Nous n’étions pas du tout équipés pour faire de la randonnée, il fallait qu’on trouve du bon matériel pour dormir la nuit en plein hiver, sur les hauteurs, nous avons finalement rapidement trouvé des sponsors comme Intersport à Dole et de bons conseils auprès de ma petite amie Marguerite et on est parti le 3 janvier 2022", explique Bertrand Vinsu, "tout s’est fait en une semaine ".

On a regardé pour vous L’interdite

L’Interdite, le film, est un véritable cours d’histoire-géo sur l’absinthe, mais avec beaucoup d’humour et des protagonistes passionnants. Lorsque je suis venue à cette projection, je pensais en savoir beaucoup sur cette boisson avec Toulouse Lautrec, La Fée Verte, la Suisse, la plante, etc. Et en fait, les personnes interrogées par Bertrand et Tony dans le film, démontent une bonne partie des idées reçues que l’on peut avoir... c’est passionnant.

De plus, les images tournées avec un drone nous emportent, nous font voyager dans une région pourtant pas si lointaine et qui nous est familière… Ces paysages enneigés, ces sapins, ces villages et ces deux grands bonshommes qui se baladent et nous font vivre leur aventure. On rit beaucoup pendant le film, soit parce que le réalisateur est allé loin dans ses délires (vous verrez très vite de quoi je parle), soit parce que les protagonistes (surtout suisses) sont drôles et bourrés de sincérité. C’est très plaisant et tellement instructif.

Je n'ai pas encore évoqué la musique originale de L’Interdite qui illustre très bien les étapes de l’aventure de Bertrand et Tony. Il y a même un moment dans le film au cours duquel je suis partie très loin en pensée (la dégustation de l'absinthe s'est faite après le film...) tant l’image et la musique nous transportaient de l’autre côté de l’écran.

Conclusion : c’est un film très intéressant, beau, drôle, je vous recommande chaudement de vous rendre vendredi 7 octobre au cinéma Mégarama Beaux-Arts à 19h30 (tarif unique : 8 euros). La projection sera suivie d’une dégustation d’absinthes et de créations de Xavier Brignon au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie.

On a goûté pour vous "L’Interdite"

Au cours du tournage, lors d’un repas avec Bertrand Vinsu et Dorian Sommier, distillateur à la Distillerie Les fils d’Émile Pernot (et après quelques verres d’absinthe), ils décident de lancer leur propre absinthe. Ils élaborent une nouvelle boisson "qui ne ressemble pas celles déjà proposées par la distillerie", précise Bertrand. "Elle est assez anisée, plutôt amère, et florale avec beaucoup de verveine, à 52% d’alcool, c’est une recette que l’on pouvait trouver il y a 100 ans lorsqu’elle était interdite", d’où son nom : L’Interdite.

Après la projection du film, j'ai eu l’opportunité de déguster cette nouvelle création au nom provocateur. C’est Montana Genre-Jazelet, responsable de la communication de la distillerie Les Fils d’Émile Pernot, qui nous propose de tester "L’Interdite" de trois différentes façons :

La première, avec de l’eau fraîche versée goutte à goutte à la fontaine avec un sucre sur la cuillère.

La deuxième avec de l’eau fraîche toujours en goutte à goutte à la fontaine sans sucre.

La troisième, pure.

J'ai une préférence pour le deuxième service, goutte à goutte et sans sucre. On sent particulièrement bien la verveine et l’anis. C’est légèrement amer, mais très agréable. J’ai l’impression que c’est de cette façon que l’on retrouve la pureté de cette création. Lorsqu’on la goûte pure, sans eau, sans sucre, l’alcool couvre un peu trop les plantes, à notre goût. En tous cas, c’est une bonne absinthe, agréable et fraîche. Je recommande !

Le truc en + : on adore l’étiquette de l’absinthe et l’affiche du film, elles sont superbes !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.