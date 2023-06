Jardinage au printemps : ce qu'il faut faire et ne surtout pas faire...

C’est la période des plantations dans le potager ou pour décorer balcons et terrasses… David, gérant des Pépinières bisontines, nous livre ses conseils pour obtenir de belles plantes et ôte les idées reçues !

”L’ennemi, c’est l’excès d’eau”, nous dit d’emblée David, pépiniériste depuis plus 20 ans, ”une plante préfère manquer d’eau plutôt qu’avoir un excès”… Il fallait s’en douter !

Les conseils de David :

Il faut amender le terrain : ”Il est important d’enrichir le terrain en engrais biologiques ou chimiques, surtout en cas d’excès d’eau”, selon David. ”L’excès d’eau crée un manque de calcium dans le sol. Il faut donc apporter de l’engrais ou mettre de la chaux blanche (du calcaire) pour enlever l’excès d’eau et empêcher, par exemple, que les tomates soient noires, ”tout cela favorise le système racinaire, ça fonctionne très bien !”, affirme le pépiniériste.

Il faut mettre du paillage (et non de la paille) : ”C’est bien de mettre un petit paillage pour éviter les mauvaises herbes et éviter le manque d’eau, mais aussi l’excès d’eau, ça fait les deux”, explique David. ”Le paillage met en quelques sortes la plante à l’abri et en même temps, vu que le paillage va chauffer par condensation, ça va faire remonter l’eau par capillarité.”

Attention, il ne faut pas utiliser de la paille. ”Quand la paille se dégrade, elle consomme de l’azote dont les plantes ont besoin donc ça fait l’effet inverse. La paille et le bois blanc sont à bannir”, précise le professionnel.

Il ne faut pas trop arroser : ”Il important d’espacer les arrosages pour assainir le terrain, éviter les champignons et favoriser le système racinaire pour qu’il aille chercher l’humidité. Contrairement à ce qu’on croit, les plants de légumes se débrouillent très bien sans eau. Il faut donc entraîner la plante à aller chercher l’eau elle-même, ça la renforce.”

Idée reçue : non, il ne faut pas arroser le soir !

Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas arroser les plantes le soir. Pourquoi ? David nous explique qu’en fin de journée ”les plantes dorment et ne consomment rien”. L’idéal est d’arroser les fleurs et autres plants ”très tôt le matin, au lever du jour” pendant que la plante fait sa photosynthèse. ”On peut croire qu’arroser permettrait à la plante de faire des économies d’eau, alors que pas du tout”, souligne David, ”nous, dans la serre, on n’arrose pas après 16h00 pour baisser l’hydrométrie pendant la nuit pour que les plantes soient saines et qu’elles n’attirent pas les champignons, et en extérieur c’est pareil.”

Idée reçue : non, en cas d’absence, on ne met pas la plante dans une assiette pleine d’eau

Mettre une assiette remplie d’eau pour nourrir la plante avant de partir en voyage pendant quelques jours, c’est une erreur. ”En mettant trop d’eau, on atrophie le système racinaire”, souligne David. Pendant une absence, il est conseillé de demander à un voisin ou une personne de son entourage de passer arroser les plantes… et le matin pas le soir !