Jet de colis : de la vodka pour les détenus à Besançon

Vers 16h15, un équipage de la BAC était prévenu par le centre de supervision urbain que deux individus venaient d’être aperçu en train de jeter des colis par-dessus le mur d’enceinte de la prison de Besançon.

Sur place, les policiers ont contrôlé deux individus qui correspondaient en tous points au signalement effectué.

Agés de 24 et 16 ans, ils ont été interpellés et conduits au commissariat de police. Au cours de leur garde à vue, les deux jeunes hommes ont reconnu avoir jeté plusieurs objets dont six bouteilles contenant un mélange de vodka/redbull, du shampoing et des bonbons en échange d’une rémunération financière.

Le majeur a reçu une comparution judiciaire devant le tribunal de Besançon en novembre prochain tandis que le mineur a écopé d’une composition pénale pour septembre 2024.