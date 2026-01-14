Mercredi 14 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Jott en redressement judiciaire : les cinq boutiques de Besançon, Belfort, Dijon et Chalon-sur-Saône surveillées

Publié le 14/01/2026 - 10:30
Mis à jour le 14/01/2026 - 10:29

Le tribunal des activités économiques de Marseille a décidé le 18 décembre 2025 de placer la société SAS JOTT sous le régime du redressement judiciaire. Cette procédure, déclenchée en raison d’une situation de cessation des paiements, ouvre une période d’observation de six mois durant laquelle la viabilité de l’entreprise sera examinée. Une audience clé est prévue le 5 février 2026.

JOTT, rue des Granges à Besançon © Alexane Alfaro
JOTT, rue des Granges à Besançon © Alexane Alfaro
JOTT, rue des Granges à Besançon © Alexane Alfaro
1/3 - JOTT, rue des Granges à Besançon © Alexane Alfaro
2/3 - JOTT, rue des Granges à Besançon © Alexane Alfaro
3/3 - JOTT, rue des Granges à Besançon © Alexane Alfaro

Avec 183 salariés, la marque représente un poids économique non négligeable pour la région de Marseille. Malgré les difficultés financières, les rémunérations du mois de novembre ont été versées, selon les documents transmis aux juges. Le chiffre d’affaires annuel s’élève quant à lui à 24 millions d’euros, un niveau qui témoigne encore d’une activité commerciale réelle, bien que fragilisée.

Une audience clé est prévue le 5 février prochain. À cette date, les magistrats devront statuer sur la capacité de JOTT à poursuivre son activité de manière autonome ou, à défaut, envisager une liquidation judiciaire si aucun redressement crédible n’est possible.

Au-delà du cas particulier de la marque marseillaise, cette situation illustre les difficultés structurelles qui frappent l’ensemble du secteur de la mode en France. L’essor fulgurant de la seconde main, la montée en puissance des plateformes asiatiques de fast fashion et la pression exercée par des acteurs mondiaux comme Shein ont profondément modifié les équilibres du marché.

"Bien plus qu'une simple entreprise locale"

Dans un communiqué, l’organisation professionnelle Mode in Sud a fait part de sa vive inquiétude. Son président, Jocelyn Meire, a rappelé que JOTT constitue "bien plus qu’une simple entreprise locale", évoquant une réussite emblématique du tissu économique régional aujourd’hui menacée. Il a également souligné que les contraintes réglementaires et la concurrence internationale mettent en péril de nombreuses marques françaises structurantes.

Quelques jours plus tôt, le groupe IKKS a dû être repris dans le cadre d’une restructuration drastique, qui s’est traduite par la suppression d’environ 500 postes, soit la moitié de ses effectifs.

Le dossier JOTT sera donc observé de près dans les semaines à venir, tant par les acteurs du secteur que par les salariés et partenaires de la marque, qui espèrent encore que la période d’observation permettra d’éviter une issue définitive.

Infos +

En Bourgogne Franche-Comté, on compte cinq magasins JOTT : un à Besançon, Belfort et Chalon-sur-Saône et deux à Dijon.

commerce jott prêt-à-porter redressement judiciaire

Publié le 14 janvier à 10h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Jott en redressement judiciaire : les cinq boutiques de Besançon, Belfort, Dijon et Chalon-sur-Saône surveillées

Le tribunal des activités économiques de Marseille a décidé le 18 décembre 2025 de placer la société SAS JOTT sous le régime du redressement judiciaire. Cette procédure, déclenchée en raison d’une situation de cessation des paiements, ouvre une période d’observation de six mois durant laquelle la viabilité de l’entreprise sera examinée. Une audience clé est prévue le 5 février 2026.

commerce jott prêt-à-porter redressement judiciaire
Publié le 14 janvier à 10h30 par Alexane
Besançon
Economie Justice

Espoir pour Fralsen à Besançon : des offres déposées au tribunal…

Placée en redressement judiciaire, l’entreprise Fralsen, basée à Besançon, dispose désormais de nouvelles perspectives. Selon nos informations, plusieurs offres de reprise ont été déposées auprès du tribunal des affaires économiques de Lyon. Une étape cruciale alors que la société doit impérativement trouver un repreneur d’ici le 5 février 2026.

entreprise fralsen horlogerie redressement judiciaire
Publié le 13 janvier à 18h14 par Alexane
Franche-Comté
Economie Société

Il n’y aura pas de vaches montbéliardes au Salon de l’agriculture 2026 à Paris

Le président de Montbéliarde Association, Samuel Carrey a annoncé ce mardi 13 janvier 2026 sur Ici Besançon que les vaches montbéliardes ne participeront pas au prochain Salon international de l’agriculture, prévu à Paris du 21 février au 1er mars 2026. Comme pour plusieurs autres races bovines, notamment les limousines, landaises, parthenaises et charolaises, cette absence est liée à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

dermatose bovine dermatose nodulaire maladie montbéliarde salon de l'agriculture vache
Publié le 13 janvier à 09h21 par Alexane
Mamirolle
Economie

Psychopraticienne à Mamirolle, Laura Vieille a transformé une épreuve de vie en vocation

Victime d’un AVC à 13 ans, Laura Vieille est aujourd’hui psychopraticienne et a ouvert son cabinet à Mamirolle le 1er septembre dernier, liant ainsi son vécu personnel à une pratique professionnelle. La jeune femme s’est spécialisée autour du trauma et des étapes de vie difficiles. 

accompagnement bien-être cabinet psychopraticienne
Publié le 12 janvier à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Education
Publi-Infos

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

PUBLI-INFO • Spécialiste des formations en alternance, l’ESTM Pigier de Besançon multiplie les initiatives à destination des futurs étudiants, du post-bac au Bac+5. Nouvelle formation diplômante, journée portes ouvertes et plusieurs job dating rythmeront notamment l’année 2026, qui s’annonce particulièrement dynamique pour l’établissement.

bac + 5 bts comptabilité école de commerce estm pigier
Publié le 12 janvier à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

La station de Métabief veut créer des “passerelles” entre le Haut-Doubs et la Suisse…

Dans la continuité de son master plan signé le 14 octobre dernier, une autre démarche a été entreprise avec la Suisse : celle de renforcer les liens pour mieux travailler ensemble. Pour ce faire, le syndicat mixité du Mont d’Or (SMMO) a déposé un projet baptisé "Passerelle" dans le cadre du programme Interreg France-Suisse. Une réponse sera donnée au mois de mai 2026. L’occasion d’en savoir un peu plus avec le directeur du SMMO, Guillaume Thiériot.

Guillaume Thiériot métabief SMMO station de metabief syndicat mixte du mont d'or
Publié le 9 janvier à 18h00 par Hélène L.
France
Economie

Mercosur : face au risque politique, Emmanuel Macron choisit de dire non malgré des concessions “incontestables”

Dans un communiqué diffusé dans la soirée du jeudi 8 janvier 2026, Emmanuel Macron a tranché. Malgré les concessions "incontestables" de Bruxelles, la France votera "contre" l'accord commercial avec le Mercosur, un choix qui ne bloquera pas le traité et qui l'expose à un procès en perte d'influence, mais qui devrait permettre de sauver le gouvernement.

emmanuel macron mercosur président de la république vote
Publié le 9 janvier à 10h50 par Elodie Retrouvey

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...
Infos pratiques

Où jeter son sapin de Noël à Besançon sans risquer d'avoir une grosse amende ?
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos forfaits de ski à la Station de Métabief

La station de Métabief veut créer des "passerelles" entre le Haut-Doubs et la Suisse…

Sondage

 10.61
nuageux
le 14/01 à 12h00
Vent
3.22 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
71 %
 