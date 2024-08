JournÃ©e festive au MusÃ©e du Temps pour la clÃ´ture de lâ€™exposition LIP.ologie

Afin de célébrer le dernier jour de l’exposition LIP.ologie et clôturer la fin de l’année de célébration de la mémoire des LIP par la Ville de Besançon, le musée du Temps organise une journée festive, conviviale, musicale et gourmande dans la cour du Palais Granvelle le dimanche 29 septembre de 10h à 18h.

Cette date hautement symbolique coïncide avec l'anniversaire de la Grande Marche des Lip, une manifestation emblématique de la solidarité ouvrière.

Pour l’occasion, le musée a vu les choses en grand et a prévu de nombreuses animations pour toutes et tous. Au programme : pique-nique musical, visites guidées, visites théâtralisées par la Cie l’oCCasion, conférences, projections, animations et ateliers pour petits et grands et d’autres surprises…

Exposition

"LIP.ologie : une histoire horlogère"

En 1973, les ouvrières et ouvriers de l’entreprise horlogère Lip à Besançon se lancent dans une lutte active et collective pour sauver leurs emplois. Lip était alors la 8e entreprise horlogère mondiale et la première française : 10 millions de Français possédaient une Lip. En 2023, 50 ans après un conflit social sans équivalent en France, les commémorations se succèdent, à Besançon et ailleurs, tant il a marqué les mémoires.

Au-delà du conflit lui-même, l’exposition Lip.ologie s’interroge sur ce qui a fait de Lip un nom marquant et emblématique.

Apéro LIP

Venez échanger, le temps d’un apéro, avec des anciens de l’entreprise et/ou de la lutte des

Lip. Nous avons la chance d’avoir une mémoire vivante de cette Histoire industrielle, sociale, économique et politique alors venez écouter leur histoire.

Cour du Palais Granvelle

De 11h à 12h

Pique-LIP musical

Venez partager un pique-nique convivial, musical et gourmand dans la magnifique cour du Palais Granvelle, aux côtés de plusieurs personnalités qui ont façonné l’histoire singulière de l’entreprise LIP.

Animation musicale avec le groupe Exirium Brass.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Prévoir votre pique-nique tiré du sac.

Cour du Palais Granvelle

Visites

Visite à double voix - LIP aujourd’hui

Par Laurence Reibel, conservatrice du musée du Temps et commissaire de l’exposition Lip.ologie et Pierre-Alain Bérard, directeur général des montres LIP.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles

Départ à l’accueil du musée

A 10h

Public adulte

Visite théâtralisée

Par les comédiennes Jeanne Lambey et Adèle Ratte de la compagnie bisontine l’oCCasion

Entre pétillance et dérision, les comédiennes de la compagnie l’oCCasion donnent vie à l’exposition temporaire LIP.ologie et vous invitent à porter un regard différent sur les oeuvres exposées. Elles analysent l’empreinte laissée par l’héritage familial sur l’entreprise LIP, qui deviendra plus tard le théâtre d’une des plus grandes luttes ouvrières des années 70.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles*

Cour du Palais Granvelle

Départ à 11h, 14h, 16h

Durée estimée : 45 minutes

À partir de 10 ans

Visite flash

Les équipes de conservation du musée du Temps et des Archives départementales du Doubs vous invitent à les rejoindre dans les salles de l’exposition pour un focus d’une vingtaine de minutes sur une thématique, une salle ou une œuvre de l’exposition.

• Salle d’exposition - Rez-de-chaussée : Laurence Reibel, conservatrice du MDT

• Salle d’exposition - 1er étage : Séverine Petit, responsable des coll. du MDT

• Salle d’exposition 3e étage : Équipe des Archives départementales du Doubs

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dans les salles indiquées

Départ à 15h, 15h30, 17h et 17h30

Durée estimée : 20 minutes

À partir de 10 ans

Visite guidée dedans-dehors

L’histoire du Palais Granvelle Combien de fois avez-vous déjà traversé la cour du Palais Granvelle ? Pour vous abriter sous ses arcades en cas de pluie ou simplement pour prendre un raccourci... Mais connaissez-vous vraiment son histoire ? Pour qui a-t-il été construit et quand ? Qui était la famille Granvelle ? Découvrez toutes ces réponses lors d’une visite guidée qui vous transportera à travers les époques, à l’intérieur et à l’extérieur de ce monument emblématique de Besançon.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles

Départ à la boutique du musée

Départ à 14h30 et 16h30

Durée estimée : 45 minutes

À partir de 10 ans

Ateliers

Atelier Design de montre

À l’aide de pochoirs, réalisez votre propre montre LIP ! Créateurs petits et grands pourront confectionner une affiche de leur montre personnalisée.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Cour du Palais Granvelle

En continu, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Public familial

Atelier d’affiches engagées avec l’atelier Superseñor

La lutte des LIP appartient aujourd’hui à l’histoire ; mais elle résonne dans bien des combats actuels. Quelles sont nos raisons de lutter aujourd’hui, individuellement, collectivement ? Et vous, que combattez-vous ? Accompagné.e des illustratrices.teurs de Superseñor, participez à cet atelier créatif et repartez avec votre affiche engagée.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Cour du Palais Granvelle

En continu, 14h à 17h

Public adulte

Projections

La ballade des Lip de Dominique Dubosc

À travers cette minisérie documentaire de seize capsules vidéo extraites du film « LIP ou le Goût du Collectif », découvrez l’engagement des LIP et tout particulièrement celui des femmes dans "l’espace public" dans la lutte.

Ouvert à toutes et tous, dans la limite des places disponibles

Salle des partenaires (Cour du Palais Granvelle)

À 10h et 11h

Durée : environ 1h

LIP par Carole Roussopoulos

Au cours du conflit des LIP dans les années 1970, Carole Roussopoulos et son collectif militant Vidéo Out réalisent six courts métrages mettant en avant la célèbre grève des LIP à Besançon. Cet événement est marqué par une expérience d’autogestion avec le slogan "On produit, on vend, on se paie". La cinéaste met aussi en lumière le rôle crucial des femmes dans cette usine en grève, révélant leur lutte pour obtenir une reconnaissance dans les milieux syndical et politique.

Salle des partenaires (Cour du Palais Granvelle)

À 15h

Durée : environ 2h

Rencontre

Présentation du livre Charles Piaget, de Lip aux "milliers de collectifs" (éditions Libertalia) par Théo Roumier. Dans cette biographie de Charles Piaget récemment publiée, Théo Roumier s’attache à la trajectoire du syndicaliste de Lip, à "comment il a pensé, agi et parlé en militant". Au travers de son parcours, c’est un pan de l’histoire ouvrière de Besançon qu’il nous est proposé de retrouver.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Salle des partenaires (cour du Palais Granvelle)

A 14h

Durée : 1h

Tout public

Jeux

Chomageopoly

Accompagné des équipes de la Bibliothèque d’étude et de conservation de Besançon, découvrez le jeu de société coopératif crée par les LIP dans les années 70, satire du Monopoly. Vous incarnerez les salariés et devrez vous unir pour défier le gouvernement, le patronat et le système qui vous ont mis au chômage.

Le jeu de LIP

Venez tester vos connaissances sur le conflit LIP au travers de ce jeu insolite créé par les Archives départementales.

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles

Salle d’animation

De 10h à 12h et de 14h à 16h

Tout public, à partir de 10 ans

Expérience sonore

Le ressort de la bascule - Écoute collective du paysage sonore par Aurélien Bertini.

En souvenir du petit atelier de la famille Lipmann situé grande rue, à la fin du XIXe siècle, avant que Lip ne devienne cette entreprise au millier d’ouvriers, Aurélien Bertini rend vivant le tableau d’Eric Casanovas Les Horlogers. Au son des gestes, des horloges, des mots, laissez-vous emporter par cette expérience immersive au cœur d’un atelier horloger.