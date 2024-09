Jungle bike, le site qui permet de trouver en un clic un réparateur de vélo arrive à Besançon et Dijon

La plateforme Jungle Bike, permet à chaque propriétaire de vélo d’être mis en relation avec un réparateur certifié "en phase avec son besoin" et à proximité. Le service se déploie désormais à Besançon et Dijon afin de répondre à l’augmentation des besoins liéé à l’essor de la pratique du vélo.

Jungle Bike met ainsi à disposition des cyclistes bisontins et dijonnais une plateforme qui recense sept ateliers et réparateurs présents sur le territoire. Ces derniers sont tous titulaires d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou disposent d’une expérience équivalente.

L’utilisateur pourra désormais planifier une réservation en renseignant son adresse, ses disponibilités, le type de réparation et le modèle de son vélo. En quelques clics, le client a une vue d’ensemble sur les ateliers et professionnels les plus proches de chez lui. L’interface permet également l’accès en ligne au planning des réparateurs. Le client peut ainsi prendre rendez-vous dans un atelier ou faire appel à un réparateur nomade qui se déplace à son domicile ou sur son lieu de travail.

De leur côté, les réparateurs ont eux, accès au carnet d’entretien du deux-roues et au profil technique des vélos qui leur sont confiés tout en les renseignant sur la compatibilité des vélos et des pièces détachées. Enfin, la plateforme les aide à trouver les pièces nécessaires à la réparation des cycles, grâce aux stocks de 35 grossistes partenaires (300.000 pièces détachées).