L214 lance “Le Sauvetage du siècle” à Besançon : une fresque participative pour sensibiliser à la cause animale le 14 juin

L’événement bisontin se tiendra à 14h00 sur la place du 8 Septembre, au centre-ville. Les bénévoles de L214 y animeront une fresque participative, invitant le public à apposer leur signature sur l’empreinte d’un animal d’élevage (poulet, cochon, vache ou lapin), formant ensemble un SOS géant au sol, visible dans l’espace public. Une façon d’illustrer "l’appel à une évolution alimentaire urgente et nécessaire", selon l’association.

Cette initiative intervient dans un contexte d’évolution des mentalités. Selon un sondage YouGov de 2025, plus d’un Français sur deux serait déjà convaincu de la nécessité de réduire le nombre d’animaux tués pour l’alimentation. L214 espère ainsi recueillir un large soutien citoyen, notamment à travers la signature en ligne de l’Appel pour le Sauvetage du siècle.

Un rapport pour transformer le modèle alimentaire

En parallèle de ces mobilisations, L214 a publié le 10 juin un rapport stratégique exposant 20 mesures concrètes pour atteindre l’objectif de réduction du nombre d’animaux tués. La mise en œuvre de ces propositions permettrait, selon l’association, d’épargner chaque année plus de 600 millions d’animaux terrestres et plus de 3 milliards d’animaux aquatiques.

Parmi les mesures avancées :

Réorientation des subventions de l’élevage intensif vers les cultures végétales destinées à l’alimentation humaine ;

Planification sur 10 ans de l’arrêt de l’élevage intensif, de la pisciculture et de la pêche industrielle ;

Introduction de 50 % de menus végétariens ou végétaliens dans la restauration collective ;

Réglementation stricte de la publicité pour la viande ;

Transformation de l’offre en grande distribution pour atteindre 60 % de protéines végétales dans les ventes alimentaires.

Un appel aux élus

L’action menée samedi s’accompagne d’une démarche politique, le rapport étant remis aux députés et aux maires des grandes villes pour encourager une prise de décision à tous les niveaux.

Etienne Ménard, référent L214 à Besançon, rappelle l’importance de cette mobilisation :

”À Besançon, comme dans toute la France, les citoyennes et citoyens sont de plus en plus conscients des enjeux liés à l'élevage intensif et à la consommation élevée de produits carnés. Les élus disposent de leviers puissants pour bâtir un avenir plus respectueux des animaux, de notre santé et de l’environnement.” Et d’ajouter : ”Il est temps qu'ils prennent ces décisions courageuses.”